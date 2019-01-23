Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5

Veeam Software объявила о внедрении новых функций по управлению данными в облаке в составе Veeam Availability Suite 9.5 (Обновление 4), а также готовящихся к выходу Veeam Availability для AWS и Veeam Availability Console v3. Новые функции обеспечивают экономичное хранение данных, легкую миграцию в облачные среды и их мобильность, облачное резервное копирование и защиту данных на Amazon Web Services (AWS), переносное управление лицензиями в облаке, улучшенные возможности, безопасность, а также решения для сервис-провайдеров для максимально простой установки продуктов Veeam заказчикам.

Лидеры ИТ-рынка все больше озабочены облачными рабочими нагрузками в своих мультиоблачных средах. 58% опрошенных компаний сообщили о трудностях, связанных с миграцией данных, 82% обеспокоены временем беcперебойной работы приложений, а 61% не уверены в надежности резервного копирования и восстановления своих облачных рабочих нагрузок. Новые функции Veeam предназначены для разрешения этих проблем и трудностей крупнейших игроков ИТ-рынка.

«Компания Veeam появилась и сейчас занимает доминирующие позиции на рынке резервного копирования и управления данными в современных локальных средах с высокой степенью виртуализации. Вот уже несколько лет мы непрерывно создаем и внедряем инновации, что позволило нам стать лидером в области управления облачными данными, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam. — Новейшая версия Veeam Availability Platform — это один из важнейших и наиболее ожидаемых на сегодняшний день релизов, поскольку является простым, гибким и надежным решением, которое позволит заказчикам мигрировать в гибридную облачную среду и поддерживать доступность данных независимо от их местоположения. Решения, которые мы сегодня анонсировали, укрепляют нашу позицию лидера на рынке управления облачными данными, расширяя наши прочные отношения с AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud и еще более чем 20 тыс. сервис-провайдерами».

Veeam Availability Platform дает заказчикам возможность гибкого управления данными, обеспечивает их непрерывную доступность благодаря следующим новым функциям:

Veeam Availability Suite 9.5 (Обновление 4). Уровень облачного хранения: Обеспечивает неограниченную емкость для долгосрочного хранения данных благодаря использованию собственной экономически эффективной интеграции хранилищ объектов с Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage, а также с поставщиками услуг, совместимыми с Amazon S3, и локальными решениями для хранения данных. С Veeam заказчики не переплачивают за хранение данных в облаке — в отличие от других провайдеров резервного копирования, которые взимают «облачный налог» сверх стоимости хранения; облачная мобильность: компании могут легко мигрировать, перемещать и восстанавливать любые локальные и облачные рабочие нагрузки в AWS, Azure и Azure Stack всего за два шага, чтобы поддерживать непрерывность бизнес-процессов и доступность данных, повышать гибкость и оптимизировать затраты, связанные с гибридными облачными средами; расширенные возможности Veeam DataLabs: компании получают расширенные возможности управления безопасностью и данными, включая соответствие требованиям GDPR и защиту от проникновения вредоносного ПО, благодаря поэтапному и безопасному восстановлению данных с помощью DataLabs; интеллектуальная диагностика: компании могут сократить расходы на управление и поддержку за счет превентивного решения проблем конфигурации; расширенные возможности репликации с Veeam Cloud Connect для поставщиков услуг (VCC-R): поставщики услуг, использующие Vmware vCloud Director, могут направить существующие инвестиции в управление сетями, инфраструктурой и самообслуживанием на резервное копирование в облако и послеаварийное восстановление как услугу (DRaaS), чтобы снизить совокупную стоимость владения и увеличить доход.

Veeam Availability для AWS – это новое решение является частью Veeam Availability Platform. Оно сочетает в себе передовые возможности Veeam и N2WS в сфере облачного резервного копирования и восстановления рабочих нагрузок AWS с возможностью консолидации данных резервного копирования в центральном хранилище Veeam. Новинка позволяет заказчикам надежно перемещать данные и комплексно управлять ими в мультиоблачных средах. Оно также снижает риски потери доступа к облачным приложениям и обеспечивает защиту данных AWS от случайного удаления, потери доступа к учетной записи AWS, угроз безопасности на уровне данных и перебоев в работе. Заказчикам будут доступны: облачная защита без использования агентов: Эта функция позволяет обеспечить для заказчиков специальную защиту данных AWS на основе снимков AWS, а также возможность мгновенного восстановления; облачная мобильность и снижение затрат: Отделяя резервное копирование от инфраструктуры Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) и сохраняя данные в хранилище объектов Amazon S3 или в локальном хранилище резервных копий, заказчики получат значительную экономию средств и разделение данных, необходимое для резервного копирования по правилу «3-2-1»; мощные и надежные технологии восстановления: Заказчики могут достичь лучших в отрасли показателей RTO, используя возможности мгновенного восстановления, послеаварийного восстановления в локальном центре обработки данных и восстановления в облаке.

Лицензирование виртуальных машин Veeam (VIL). Новые возможности переносного лицензирования Veeam — это первая в отрасли модель лицензирования на основе подписки, обеспечивающая компаниям гибкость информационной инфраструктуры и мобильность рабочих нагрузок в мультиоблачных средах: переносное лицензирование: лицензии переносятся автоматически при перемещении рабочих нагрузок между платформами VMware – Hyper-V – физическая – Windows – Linux – AWS – Azure – IBM Cloud – и другими. Это помогает заказчикам следовать их мультиоблачной стратегии без дополнительных расходов на приобретение лицензий; простое лицензирование: приобретение лицензий Veeam и управление ими значительно упрощено, что экономит время и ресурсы заказчиков; совокупность простоты управления лицензиями и возможность их легкого переноса без дополнительных затрат.

Veeam Availability Console v3. Свыше 20 тыс. поставщиков облачных услуг и сервисов (VCSP) работают над расширением и скоростью предоставления своим клиентам таких услуг, как резервное копирование как услуга (BaaS) и послеаварийное восстановление как услуга (DRaaS): уровень реселлера: в целях подготовки выгодных предложений для общих клиентов поставщики облачных услуг, поставщики управляемых услуг и поставщики комплексных систем (реселлеры, создающие добавленную стоимость) могут эффективно взаимодействовать на всех трех уровнях цепочки «поставщик услуг — поставщик комплексных систем — клиент». Для этого используется различные возможности и решения, включая брендированный портал партнера, организация информации по клиентам, мониторинг. При этом каждому участнику цепочки назначается уровень доступа, соответствующий его роли; масштабируемая архитектура: поставщики услуг оценят возможности масштабирования. Благодаря этому становится возможно одновременно осуществлять поддержку нескольких систем Veeam Cloud Connect (VCC), а также большего числа клиентов и устройств, что, в свою очередь, приводит к увеличению прибыли; усовершенствованное управление лицензиями и генерация отчетов: благодаря возможностям объединенной отчетности и управления данными Veeam Backup & Replication, Veeam Cloud Connect и Veeam Agent, партнеры Veeam могут легче выводить свои услуги на рынок; расширенная поддержка RESTful API: поставщики могут повысить продуктивность с помощью новых интерфейсов RESTful API, дающих возможности интеграции с большим числом собственных и сторонних систем.

«Эти новые и усовершенствованные предложения поддерживают нашу стратегию предоставления заказчикам наиболее простых, гибких и надежных решений», — сказал Ратмир Тимашев.