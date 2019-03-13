Dataline запустила сервис для поиска и анализа уязвимостей Security Scan

Dataline объявила о запуске сервиса для поиска и анализа уязвимостей Security Scan. Сканирование производится по внешним IP-адресам клиента с помощью облачного решения Qualys. Детальный отчет предоставляется в течение 24 часов.

В отчете клиентам доступна сводная информация о состоянии периметра безопасности, список обнаруженных уязвимостей с обозначением наиболее критичных и подробная информация по каждой проблеме. Дополнительно можно заказать ASV-сканирование для обеспечения соответствия PCI DSS. Также возможно сканирование инфраструктуры внутри — для его проведения потребуется установка сканирующего узла.

«Мы используем решение мирового уровня Qualys с точностью определения угроз 99,9996%, — отметили специалисты центра киберзащиты Dataline. — По запросу, после получения клиентом отчета мы готовы оперативно помочь с устранением обнаруженных уязвимостей в качестве отдельной услуги».

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