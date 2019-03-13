«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня

«Лаборатория Касперского» нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость, которая, предположительно, использовалась для проведения целевых атак по крайней мере двумя кибергруппировками — FruityArmor и недавно обнаруженной SandCat. Сведения о бреши, получившей номер CVE-2019-0797, были переданы в Microsoft; соответствующий патч уже выпущен.

Данная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к сети или устройству жертвы. Для ее использования был написан эксплойт, нацеленный на 8 и 10 версии Windows. Брешь в графической подсистеме для расширения локальных привилегий позволяет киберпреступникам получать полный контроль над атакуемым компьютером. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского» и встроенной в большинство продуктов компании.

«Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок. Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз. Это еще раз подтверждает, насколько важно, чтобы представители индустрии кибербезопасности сотрудничали с разработчиками ПО. Поиск багов, ответственный подход к их раскрытию и быстрая подготовка патчей — лучшие способы оградить пользователей от уже известных и новых угроз», — отметил Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Продукты «Лаборатории Касперского» детектируют уязвимость как HEUR:Exploit.Win32.Generic, HEUR:Trojan.Win32.Generic и PDM:Exploit.Win32.Generic.

«Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: как можно скорее установить патч Microsoft для исправления этой уязвимости; убедиться в том, что ПО, используемое в организации, регулярно обновляется, в том числе после выпуска патчей (помочь автоматизировать эти процессы могут защитные продукты с функциями анализа уязвимостей и управления обновлениями); выбрать надежное защитное решение для бизнеса, которое использует технологии поведенческого анализа, такое как Kaspersky Endpoint Security; использовать комплексные инструменты безопасности, такие как специализированная платформа Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, если компании требуется высокий уровень защиты; убедиться в том, что сотрудники отдела информационной безопасности имеют доступ к актуальной информации о киберугрозах («Лаборатория Касперского» предлагает получать самые свежие данные о последних кампаниях кибершпионажа с помощью сервиса, предоставляющего аналитические отчеты об APT-угрозах; проверить, насколько хорошо сотрудники знакомы с основами безопасного поведения.

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