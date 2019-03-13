NSS Labs: FortiClient от Fortinet блокирует 100% вредоносного кода

Fortinet объявила результаты испытаний своего решения в групповом тесте современных средств защиты конечных точек NSS Labs 2019 Advanced Endpoint Protection (AEP). Опубликованный компанией NSS Labs отчет по тесту AEP содержит результаты самого полного в индустрии исследования, служащего для оценки эффективности и общей стоимости владения различных решений для обеспечения безопасности конечных точек, защищающих современные, все более интеллектуальные подключенные к сети конечных устройств.

В этом году тестирование охватывает решения для обеспечения безопасности конечных точек от 19 различных производителей, и в рамках теста Fortinet FortiClient заблокировало 100% эксплойтов, неизвестных угроз и вредоносного кода, распространяющегося по HTTP, с нулевым количеством ложных срабатываний. Кроме того, решение продемонстрировало свою высокую эффективность в выявлении вредоносного кода одновременно по нескольким направлениям, в том числе в электронной почте, в Интернете, и в USB устройствах (для офлайн угроз), а также подтвердило свою устойчивость ко всем методам обхода (evasion techniques). В результате, решение Fortinet FortiClient получило престижную оценку «Рекомендовано» третий год подряд, показав при этом низкую общую стоимость владения.

Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Устройства и приложения, работающие в конечных точках, играют всё более важную роль в бизнес-стратегиях и при развертывании сетей. Системы безопасности конечных точек должны работать в тесной координации с сетевой инфраструктурой и с остальными компонентами обеспечения безопасности, позволяя обмениваться данными телеметрии, сопоставлять полученные выводы и аналитику и быстро реагировать на всё более сложные угрозы в рамках автоматизированного и координированного противодействия. Компания Fortinet рада в третий раз подряд получить оценку «Рекомендовано» от NSS Labs в отношении своего решения FortiClient, наряду со множеством других рекомендаций для компонентов Security Fabric, и мы по-прежнему считаем для себя важным участие в независимых тестах».

Как надежное современное средство для защиты конечных точек, решение FortiClient способно обнаруживать и блокировать различные угрозы, в том числе вредоносный код, эксплойт и скрипты. FortiClient также осуществляет эффективное сканирование угроз безопасности и предлагает возможности гибкой защиты, позволяя пользователям и организациям сохранять высокий уровень безопасности и минимизировать поверхность атаки.

FortiClient также интегрируется с FortiSandbox и FortiGate для дальнейшего выявления и реагирования на неизвестные, расширенные и таргетированные угрозы, обеспечивая единую унифицированную стратегию безопасности, которую можно с легкостью распространить на высокомобильные конечные устройства с учетом собираемой аналитики об угрозах, увеличить прозрачность и блокировать угрозы до того, как они попадут в корпоративную сеть.

Fortinet FortiClient Fabric Agent может быть развернут в качестве неотъемлемого элемента платформы Fortinet Security Fabric, обеспечивая прозрачность конечных точек, управление доступом к сети и возможность автоматизированного реагирования на угрозы.

Основные достижения FortiClient в групповом тесте AEP: 100% блокирование эксплойтов, 100% блокирование вредоносного кода, попадающего через интернет, 100% обнаружение обходов и уклонений, отсутствие ложных срабатываний.

«NSS Labs сосредоточена на том, чтобы расширить возможности предприятий и помочь им принимать взвешенные решения, основанные на результатах независимых тестов, проводимых в условиях реального мира. Мы приветствуем неизменную приверженность Fortinet участию в сторонних тестах. Получение оценки «Рекомендовано» в нашем групповом тесте 2019 AEP делает продукт FortiClient стратегическим выбором для любых предприятий, которые хотели бы укрепить свою стратегию защиты конечных точек», - отметил Викрам Пхатак (Vikram Phatak), главный исполнительный директор NSS Labs.

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