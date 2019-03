«Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM

«Индид» (Indeed) объявила о завершении пилотного проекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК».

В структуру группы компаний ЕПК входят двеять предприятий с общей численностью сотрудников 8,5 тыс. человек. Поэтому вопросы о безопасности, контроле и защите административного доступа к информационным ресурсам компании стояли давно.

Новый комплекс Indeed PAM централизованно хранит и управляет привилегированными учетными записями пользователей информационной системы. Его использование решило задачи управления привилегированным доступом сотрудников на всех предприятиях корпорации: двухфакторную аутентификацию при получении административного доступа к корпоративным информационным ресурсам; сохранение в секрете паролей привилегированных учетных записей и их регулярную смену в соответствии с актуальными политиками; ведение журнала доступа к административным учетным записям; архивирование текстовых и видео записей привилегированных сессий.

В ходе тестовой эксплуатации программного продукта Indeed PAM в «Управляющей компании ЕПК» получена высокая оценка технологичности и отказоустойчивости системы, возможности подстройки решения под особенности инфраструктуры компании.