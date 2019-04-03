Eset обнаружила новый вид обмана в WhatsApp

Эксперты антивирусной компании Eset предупреждают о новой фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp — пользователи устанавливают вредоносное расширение, якобы предназначенное для изменения цвета интерфейса.

Как считает Eset, атака направлена на жителей Бразилии и испаноговорящих стран — сообщения составлены на португальском и испанском языках. Примечательно, что приложение стремится подписать пользователей на уведомления с русскоязычного ресурса.

Потенциальные жертвы получают сообщение, которое предлагает изменить зеленый цвет интерфейса WhatsApp на любой другой. Для активации пользователя вынуждают перейти по ссылке и установить вредоносное разрешение или программу.

В зависимости от операционной системы и устройства, которое использует жертва, загрузка программы происходит по двум сценариям.

Пользователям ПК и ноутбуков рекомендуется загрузить расширение для браузера Chrome под названием Black Theme for WhatsApp. После открытия мессенджера установленное расширение автоматически разошлет «заманчивое» предложение по списку контактов и групповым чатам.

Данное расширение до сих пор доступно в интернет-магазине Chrome. В настоящий момент число загрузок достигло почти шестнадцати тысяч.

У пользователей смартфонов иной сценарий заражения — они получают уведомление о необходимости поделиться ссылкой с 30 друзьями или 10 чатами, только после этого появится возможность изменить цвет.

Далее пользователь получает сообщение о необходимости скачать APK-файл под названием best_video.apk и подписаться на уведомления с русскоязычного ресурса.

Если пользователь выполнит все инструкции, его мобильный телефон будет заражен трояном для показа рекламы, который продукты Eset NOD32 детектируют как Android/Hiddad.

Пользователь изначально не замечает присутствие вредоносного ПО — демонстрация рекламных баннеров начинается только во время использования WhatsApp.

Рекомендации Eset: игнорируйте сомнительные письма и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они присланы друзьями; получив подобное сообщение в мессенджере, уточните у отправителя, действительно ли он его посылал — спам-рассылка могла быть сделана без его ведома; загружайте и устанавливайте приложения с легальных сайтов, не используйте сомнительные ресурсы; используйте антивирус с функциями антифишинга и антиспама. Например, Eset NOD32 Mobile Security или антивирусные продукты для ОС Windows.