Число скомпрометированных пользовательских данных за год выросло в четыре раза

Аналитический центр InfoWatch представил основные данные по утечкам конфиденциальных данных из организаций в январе-марте 2019 года и определил топ5 самых крупных инцидентов.

В первом квартале 2019 г. зарегистрировано на 18,8% больше утечек данных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было скомпрометировано около 6,5 млрд записей пользовательских данных, что почти в 4 раза больше, чем в I квартале 2018 г.

«Если по итогам 2018 года мы отмечали существенное, примерно в два раза, снижение числа утекших записей персональных и платежных данных, то в начале 2019 года информация вновь стала компрометироваться чрезвычайно интенсивно. Причем если в ходе хакерских атак утекло в 19 раз больше данных по сравнению с I кварталом прошлого года, то внутренние нарушения спровоцировали рост только в 2,5 раза», — отметил Андрей Арсентьев, аналитик ГК InfoWatch.

Доля утечек внешнего характера в I квартале 2019 года увеличилась с 36,2% до 48%, доля умышленных нарушений – с 55,8% до 71,1%.

«На первый взгляд может показаться, что вектор угроз резко сместился в сторону внешних атак. Однако, это не совсем так, — отметил Андрей Арсентьев. — Хотя внутренних нарушений не стало больше, значительно поменялась их структура, они стали значительно опаснее для бизнеса и государственных структур. Во-первых, в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля умышленных нарушений внутреннего характера — с 30,9% до 43,8%. Во-вторых, в результате действий внутренних нарушителей в несколько раз чаще стала утекать такая чувствительная информация, как коммерческие секреты и производственные ноу-хау, а доля утечек платежных данных, напротив, существенно сократилась. В-третьих, настоящим бичом для организаций стали непредумышленные утечки информации из открытых облачных серверов».

В совокупности более половины утечек по-прежнему приходится на высокотехнологичные компании (19,1%), медицинские учреждения (16,8%) и государственные организации (15,4%). В первом квартале выросла доля утечек в муниципальных органах власти и учреждениях, в промышленности, а также в сфере ритейла, общественного питания и гостеприимства. Существенно снизилась доля утечек в сфере образования.

Крупнейшие утечки пользовательских данных из организаций в I квартале 2019 г.

В марте исследователи безопасности обнаружили несколько незащищенных паролями баз данных MongoDB. Хранилища принадлежали компании Verifications.io, предлагающей услуги в области электронного маркетинга. Всего скомпрометировано более 2 млрд записей персональных данных: имена, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, IP-адреса, географические координаты и др. Кроме того, в ряде баз оказался расширенный набор данных, включая характеристики из кредитных историй, размеры ставок по кредитам, суммы ипотечных займов, а также многочисленные электронные письма, связанные с профилями на таких социальных платформах, как Facebook, Instagram и LinkedIn.

Исследователь Виктор Геверс нашел открытый сервер MongoDB, куда стекалась пользовательская информация из шести популярных в Китае социальных платформ. Эти данные собирались в рамках национальной программы наблюдения за пользователями с целью выявить преступные элементы и оппозиционные настроения. Полученные данные связывались с реальными профилями пользователей и «отзеркаливались» на 17 удаленных серверов. Эти хранилища контролируются полицейскими отделениями в различных городах и провинциях. На местах данные выборочно проверяются по ключевым словам. Всего на сервере в момент его обнаружения были данные порядка 364 млн пользователей.

Там же, в Китае, в Сеть утекла информация из более чем 200 млн резюме. Судя по всему, данные не были получены в результате взлома, а собирались из открытых источников. Резюме были достаточно подробными и содержали такую информацию, как имена, домашние адреса, телефонные номера, адреса электронной почты, семейное положение, количество детей, политическая принадлежность. В документах также были сведения об образовании и зарплатных ожиданиях соискателей, данные о прошлых местах работы. Помимо этого, можно было узнать антропометрические показатели – такие, как рост и вес.

В центре скандала вокруг пользовательских данных вновь оказалась крупнейшая социальная сеть Facebook. Выяснилось, что компания долгое время хранила сотни миллионов паролей подписчиков в незашифрованном виде, а доступ к этой информации имели тысячи сотрудников. По словам источника в Facebook, всего в виде простого текста могли храниться от 200 млн до 600 млн паролей.

В феврале-марте 2019 года хакер под псевдонимом Ghosticplayers выставил на продажу в Даркнете четыре крупных базы, насчитывающие в общей сложности около 870 млн записей данных. Вся информация была получена злоумышленником в результате многочисленных взломов корпоративных информационных систем. Самую разрушительную утечку потерпело приложение для записи коротких видео Dubsmash. Оно потеряло записи примерно 162 млн пользователей. Скомпрометированы хэшированные пароли, имена, адреса электронной почты и другая информация.