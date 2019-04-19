Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс»

«Доктор Веб» сообщила о получении сертификата для совместной работы Dr.Web с еще одной операционной системой компании «Ред Софт» - «Гослинукс».

Полное название ОС «Гослинукс» - «Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России». Будучи многопользовательской и многозадачной ОС для 32- и 64-битных аппаратных платформ, она является официальной операционной системой Федеральной службы судебных приставов и разработана по ее заказу.

«Мы понимаем важность доверия к нашим решениям со стороны крупнейших госучреждений, министерств и ведомств страны. Поддержка импортозамещения в сфере информационной безопасности и обеспечение совместимости с наибольшим числом ПО, используемым государственными структурами, является одним из наших приоритетов. Официальное заключение о совместимости Dr.Web с ОС «Гослинукс» является еще одним значимым достижением в данном направлении», - сказал Василий Севостьянов, начальник отдела технического сопровождения продаж компании «Доктор Веб».

Продукты Dr.Web Desktop Security Suite (для Linux) и Dr.Web Server Security Suite (для UNIX) рекомендованы к использованию на ПК под управлением ОС «Гослинукс» на основании совместных испытаний, в которых, помимо «Доктор Веб» и «Ред Софт», участвовали эксперты ФССП.

«Ред Софт» – отечественный разработчик IT-решений и услуг. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных и Ред Платформа Документооборота. Среди заказчиков компании числятся более 20 ведомств Российской Федерации, а также крупные частные компании.