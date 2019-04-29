Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных

Hitachi Vantara представила новое решение Data Protection-as-a-Service (защита данных как услуга), а также сообщила о расширении возможностей решения Storage-as-a-Service (система хранения как услуга). Эти решения позволяют сразу же получить желаемые бизнес-результаты благодаря средствам хранения и защиты данных, необходимых крупным компаниям. Эти продукты проектируются заранее и предоставляются в виде полностью управляемых услуг. Они предусматривают быстрое развертывание, прозрачное ценообразование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания.

«Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того, чтобы заказчики могли использовать преимущества облачных систем и освободить своих специалистов для работы над более важными стратегическими проектами, – отметил Ашиш Надкарни (Ashish Nadkarni), вице-президент группы инфраструктурных систем, платформ и технологий компании IDC. – Благодаря дополнительной емкости и защите данных, доступных по требованию, решения Hitachi Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service помогают заказчикам быстрее адаптироваться и расширять свои инфраструктуры, сохраняя конкурентоспособность. Использование решения позволяет сократить общие затраты, поскольку организации платят только за фактическое хранение и защиту тех данных, для которых это необходимо, и только тогда, когда это необходимо».

Все больше крупных компаний включают в свои информационные среды облачные технологии, вследствие чего растет и интерес к созданию облачных инфраструктур. Такие системы позволяют предприятиям достичь необходимой масштабируемости, безопасности, гибкости потребления услуг и эффективности управления, считают в Hitachi.

Главные, по мнению представителей Hitachi Vantara, преимущества нового решения «Защита данных как услуга»: cнижение рисков развертывания средств защиты данных для новых сред; гарантия требуемого уровня обслуживания с самого первого дня; более строгий контроль и уверенность в справедливости цен и уровне защиты; возможность защитить данные, размещенные в системах хранения как Hitachi, так и других производителей.

Основные усовершенствования решения Hitachi Vantara «Система хранения как услуга»: полная поддержка всех типов данных – теперь доступны объектные, блочные и файловые СХД; сокращение времени развертывания и достижения требуемого уровня обслуживания; экономия бюджета за счет уменьшения неиспользуемой емкости; гарантированное достижение требуемых уровней обслуживания.

Эти решения предусматривают гибкие цены и оплату по мере использования, а также обеспечивают прозрачность ценообразования благодаря тарифным картам. Заказчикам доступны средства расширенной аналитики.

«Современные динамичные информационные среды требуют продуманных и гибких стратегий размещения ресурсов, – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara. – Наши новые продукты для хранения и защиты данных в формате "решение как услуга" обеспечивают заказчикам расширенный выбор и высокую гибкость, открывая возможности для повышения масштабируемости, безопасности и отказоустойчивости систем».

Решения Hitachi Vantara Data Protection-as-a-Service (DPaaS) и Storage-as-a-Service (STaaS) можно приобрести во всех странах непосредственно у Hitachi Vantara или у представителей партнерской компании сети. Более подробную информацию можно найти на следующих страницах.