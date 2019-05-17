Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз, и азербайджанская компания SmartIT, чьи решения сфокусированы на защите периметра сети, данных и приложений, объявили о расширении сотрудничества. SmartIT стала первым дистрибутором продуктов Group-IB на территории Азербайджана. Ключевой целью партнерства стало создание устойчивого канала продвижения технологий Group-IB, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступления, включая финансовое мошенничество.

Взаимодействие компаний в регионе началось с разовых интеграционных проектов в банковском секторе. С начала года партнеры приняли решение расширить сотрудничество, поставив перед собой цель создания разветвленной дистрибуторской сети в Азербайджане.

Впервые в качестве партнеров компании выступают в рамках FINTEX САММИТ (16-17 мая 2019 г., Баку), организованного Ассоциацией Банков Азербайджана при поддержке Центрального Банка Азербайджанской Республики и Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками Азербайджанской Республики. Среди продуктов Group-IB, которые будет продвигать SmartIT, есть система мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Threat Intelligence, получившая признание международных аналитических агентств Gartner, IDC и Forrester за качество разведданных, знание рынка андеграунда и тактик киберпреступности. На фоне постоянного появления новых схем мошенничества в системах онлайн-банкинга, а также направлений бизнеса, связанных с электронной коммерцией, SmartIT делает ставку на высокий интерес ведущих игроков банковского рынка к системе Group-IB Secure Bank. Этот продукт «умеет» в режиме реального времени выявлять подготовку и проведение хищений денежных средств при использовании клиентами мобильного или интернет-банкинга. Продукт «видит» фишинговые атаки, эффективен против методов социальной инженерии, банковских троянов и другой вредоносной активности. Единственное аппаратное решение в линейке Group-IB представлено комплексом для обнаружения целевых атак Threat Detection System. Используя данные киберразведки и технологии машинного обучения, комплекс TDS позволяет выявить все формы вредоносного кода, распространяющегося или уже работающего в сети компании-клиента.

В ближайшее время компаниями будут анонсированы условия приобретения партнерских статусов, преимущества работы через дистрибьюторский канал, а также возможности развертывания демо-стендов и обучения технологиям Group-IB специалистов компаний-партнеров. Особое внимание партнеры планируют уделить развитию регионального канала продаж и продвижению технологий Group-IB.