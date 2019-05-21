Eset зафиксировала новую атаку группировки Blacktech
Международная антивирусная компания Eset зафиксировала новую вредоносную кампанию группировки Blacktech. Злоумышленники распространяют бэкдор Plead, используя скомпрометированные цифровые сертификаты Asus Cloud Corporation, которые маскируют угрозу под легитимное ПО и помогают обходить защиту.
Схема атаки выглядит следующим образом: облачное хранилище Asus направляет запрос на легитимный сервер для получения бинарного файла с последней версией обновления системы. На этом этапе злоумышленники подставляют собственный адрес, ведущий к вредоносному файлу.
Загрузка файла происходит с сервера, который имитирует название легитимного сервера Asus. После загрузки вредоносный файл сохраняется в ОС и запускается при каждом входе пользователя в систему.
Eset не исключает, что подмена сертификатов могла происходить в рамках атаки на цепочку поставок. Другим вариантом представляется атака через посредника (man-in-the-middle) — злоумышленники компрометируют роутер, пользуясь уязвимостями облачного хранилища Asus Webstorage.
Вредоносная активность зафиксирована на территории Тайваня в конце апреля 2019 г. Как полагают эксперты Eset, за ней стоит группировка Blacktech, которая известна кибершпионажем в странах Азии.
Eset связалась с Asus Cloud Corporation и сообщила об угрозе.