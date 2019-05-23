Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Компания NtechLab, являющаяся технологическим партнером Госкорпорации Ростех, представила решение по распознаванию лиц, ориентированное на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.

Для нового решения NtechLab были улучшены показатели скорости распознавания. По сравнению с предыдущими поколениями решений на основе FindFace скорость была увеличена в 5 раз. Также, реализовав возможность перераспределения потребляемых системой ресурсов между процессором и видеокартой, специалисты Ntechlab повысили доступность ее внедрения. При всего двукратном увеличении вложений в аппаратную часть производительность системы можно увеличить более, чем в 10 раз. Таким образом, новое решение NtechLab в 2-3 раза экономичнее во внедрении по сравнению с решениями конкурентов.

Тестирование, проведенное NtechLab с использованием нескольких тысяч камер, позволяет утверждать, что решение способно одновременно работать с неограниченным количеством видеокамер и лиц в базе мониторинга. Поддержка одновременной работы десятков тысяч камер является ключевым требованием для реализации масштабных проектов типа «безопасный город»; по оценке компании, ни один аналогичный продукт в мире на сегодняшний день не способен обеспечить таких возможностей.

В систему интегрирован антиспуфинг-алгоритм, позволяющий благодаря анализу мельчайших изменений в лице человека, мимики и текстуры кожи отличить лицо живого человека от изображения на бумаге или экранах мобильных устройств. Антиспуфинг позволяет значительно сократить потребность в ресурсах: вместо нескольких камер достаточно установить одну. В системе реализована функция разграничения прав доступа, позволяющая организовать удобную одновременную работу на одном объекте с «белыми» и «черными» списками: используя ее, разные группы пользователей будут видеть только данные, разрешенные администратором. Кроме того, новое решение NtechLab способно присылать оповещения при обнаружении лиц без совпадений, то есть работать по сценарию «проникновение неизвестного».