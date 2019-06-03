Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit

Eset, международная антивирусная компания, изучила возможности бэкдора Zebrocy группировки Sednit (также известной под названиями APT28, Fancy Bear и Sofacy). Вредоносная программа из арсенала хакеров теперь способна выполнять более 30 команд, а ее обнаружение стало еще сложнее.

В августе 2018 г. группировка Sednit развернула первые компоненты вредоносной программы Zebrocy. Киберпреступники рассылали фишинговые письма с прикрепленным архивом, в котором содержались исполняемый файл и PDF-документ в качестве приманки.

Eset подчеркивает, что группировка редко использует методы социальной инженерии для доставки компонентов вредоносных программ. Обычно злоумышленники прибегают к помощи эксплойтов.

После компрометации компьютера злоумышленники посылают первые команды на зараженное устройство. Эксперты Eset отмечают, что проходит всего несколько минут между запуском вредоносного загрузчика и отправкой первой команды. Изучение набора команд дает основание полагать, что процесс может быть автоматизирован.

На первом этапе злоумышленники посылают команду собрать информацию о компьютере, после чего запускаются вредоносные бинарные файлы, и извлекается интересующая информация.

Если компьютер жертвы покажется достаточно интересным для киберпреступников, они разворачивают дополнительный бэкдор для перехвата COM-объектов. Это ведет к повышенной персистентности вредоносной программы, даже если бэкдор устанавливался всего на несколько часов.

Всего операторы Zebrocy могут посылать более 30 команд на скомпрометированное устройство.

По мнению специалистов, Eset, Zebrocy не так просто обнаружить по сравнению с обычными бэкдорами — операторы программы мгновенно удаляют следы злонамеренной деятельности сразу после завершения операции.

Антивирусные продукты Eset детектируют угрозы как Win32/TrojanDownloader.Sednit.CMT, Win32/HackTool.PSWDump.D, Win32/PSW.Agent.OGE.

Sednit действует как минимум с 2004 г. Основная цель группировки — кража конфиденциальной информации у финансовых, правительственных и общественных организаций. Группе приписывают атаки на Национальный комитет Демпартии США, парламент ФРГ, антидопинговое агентство WADA и телеканал TV5 Monde (Франция).

Sednit стала первой группировкой, которая использовала UEFI-руткит под названием Lojax.