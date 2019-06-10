«Серчинформ интеграция» открыла направление ИБ-аутсорсинга

Компания «Серчинформ интеграция» запустила услугу аутсорсинга информационной безопасности. Она будет востребована в компаниях, в которых актуальна проблема корпоративного мошенничества и утечек информации, но нет штата ИБ-специалистов или ресурсов на единовременную закупку оборудования и ПО для защиты от внутренних и внешних угроз.

В зависимости от потребностей и величины компании-заказчика услуга будет предоставляться в трех форматах. Первый предполагает, что аутсорсер полностью обеспечивает заказчика оборудованием, лицензиями DLP на необходимое число рабочих станций и услугами по технической эксплуатации и сопровождению ПО.

В рамках этого пакета услуги будут оказываться посредством удаленного доступа к оборудованию заказчика с обязательным заключением NDA. Данные из информационной системы заказчика в информационную систему исполнителя передаваться не будут, работа будет проходить в виртуальной среде. ИБ-специалист на стороне аутсорсера предоставит отчеты по заранее оговоренному графику, а при возникновении экстренных ситуаций, свяжется с заказчиком немедленно. Заказчик в свою очередь имеет полный доступ к системе и может выгружать данные для самостоятельных расследований. При необходимости он может пройти обучение по работе с DLP.

В двух других вариантах предполагается, что заказчик имеет необходимое оборудование и оплачивает только услуги по сопровождению ПО или услуги по сопровождению и непосредственно само ПО.

Компании уже выражают заинтересованность в услуге. В ходе теста у одного из первых заказчиков в первый месяц работы ИБ-специалист обнаружил факты фальсификации документов, выяснил, что несколько линейных руководителей работали на конкурентов. Вопросы по продуктивности возникли к 300 из 360 сотрудников компании-заказчика. По итогу тестирования клиент убедился в экономической целесообразности применения DLP и продолжает сотрудничество.

«В трети российских компаний нет выделенных сотрудников, ответственных за информационную безопасность. В этих компаниях и персональные данные, и корпоративные секреты совершенно не защищены от утечек. Как правило, речь идет о малом и среднем бизнесе, которому недоступны дорогостоящие кадры и профессиональное программное обеспечение. Но что важнее, собственникам сложно оценить целесообразность трат на внедрение серьезных защитных инструментов. Аутсорсинг показывает объективную картину безопасности бизнеса и позволяет за доступные деньги получить высококлассную защиту», – отметил учредитель «Серчинформ интеграция» Лев Матвеев.