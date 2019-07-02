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Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров

Безопасность Техническая защита Новости поставщиков

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, анонсировал выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector.

Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технологий машинного обучения на базе нейронных сетей. При обнаружении подозрительных действий пользователя Zecurion DLP позволяет своевременно оповестить службу информационной безопасности о потенциальной угрозе и снизить риски утечек данных, а сам факт фиксируется в архиве DLP.

Модуль определяет смартфоны, независимо от цвета корпуса и модели, а также подавляет шумы и игнорирует лишние объекты на фоне для более точного определения устройств и уменьшения количества ложных срабатываний. Важно, что модуль работает вне зависимости от того, используется ли камера другими приложениями или нет. То есть DLP-система может контролировать съемку экрана, даже если сотрудник в это время общается по Skype или участвует в видеоконференции.

«Проблеме утечки информации через съемку экранов ПК с помощью гаджетов всегда уделялось особое внимание заказчиков, но до этого не существовало технического решения, которое позволяло закрыть эту "дыру". Многие организации пытались снизить риски запретительными мерами и административными ограничениями на использование гаджетов вплоть до их изъятия у сотрудников при входе в офис, — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. — С помощью Zecurion Camera Detector мы предлагаем гибкий и эффективный инструмент, который позволит контролировать этот канал утечек, соблюдать требования законодательства и снять административные ограничения с сотрудников».

В будущем компания планирует расширить возможности модуля и типы распознаваемых объектов. Также будет возможность настраивать различные реакции системы при выявлении инцидента — гашение экрана или блокировка учетной записи нарушителя до выяснения ситуации.

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