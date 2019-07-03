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«Лаборатория Касперского» и Интерпол продолжат сотрудничать в рамках совместной борьбы с киберпреступлениями

Безопасность Стратегия безопасности

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и Тим Моррис, исполнительный директор Интерпола по работе с правоохранительными органами, подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. В его рамках эксперты «Лаборатории Касперского» будут помогать Интерполу в расследовании киберпреступлений, проводить тренинги для офицеров и предоставлять данные о новейших киберугрозах, детектируемых компанией, а также инструменты для их изучения. Это второе соглашение, первое было подписано в 2014 г.

«С ростом числа сложных угроз международное сотрудничество и обмен экспертизой становятся важны как никогда раньше. Мы рады объявить, что продолжаем наше партнерство с Интерполом и предоставляем ему возможность пользоваться данными и технологиями, необходимыми для борьбы с киберпреступлениями по всему миру», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Киберпреступность не имеет границ, поэтому «Лаборатория Касперского» регулярно участвует в операциях и расследованиях, проводимых совместно с глобальным сообществом специалистов по ИТ-безопасности, международными организациями, такими как Интерпол, правоохранительными органами и центрами реагирования на компьютерные инциденты. «Лаборатория Касперского» первой из производителей защитных решений объявила о предоставлении правоохранительным органам бесплатного сервиса, цель которого — расширить знания о том, как создаются отчеты «Лаборатории Касперского», и как они могут помочь бороться с киберпреступлениями и сложными киберугрозами.

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