«Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаках на российское здравоохранение

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения. Инциденты произошли весной и в начале лета этого года, жертвами злоумышленников стали несколько учреждений в южных регионах России. Как выяснили аналитики, атакующие свободно говорят на русском языке, однако территориально находятся за пределами России. Основной целью злоумышленников был сбор данных финансового характера.

Заражение компьютеров в организациях, работающих в сфере здравоохранения, осуществлялось с помощью неизвестной ранее программы-шпиона CloudMid. Зловред рассылался по электронной почте и маскировался под VPN-клиент известной российской компании. Однако эта рассылка не была массовой: почтовые сообщения, содержащие программу-шпиона, получили лишь некоторые организации отдельных регионов, а это говорит о целевом характере атаки.

После установки в системе CloudMid приступал к сбору документов, хранящихся на заражённом компьютере. Для этого, в частности, зловред делал снимки экрана несколько раз в минуту. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что атакующие собирают с заражённых машин информацию финансового характера: контракты, направления на дорогостоящее лечение, счета-фактуры и другие документы, которые так или иначе относятся к финансовой деятельности организаций здравоохранения.

«Сфера здравоохранения начала интересовать киберзлоумышленников, в том числе организаторов сложных и скрытных целевых атак. Обнаруженная нами рассылка программы-шпиона CloudMid – очередное тому подтверждение. В данном случае атаки, хоть и не отличались хорошей технической проработанностью, но были целевыми, и злоумышленникам всё равно удалось получить желаемое. Именно поэтому организациям из сферы здравоохранения стоит уделить повышенное внимание вопросам кибербезопасности, в частности обучить сотрудников навыкам распознавания угроз, а также использовать надёжные защитные решения», – отметил Дмитрий Кузнецов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» распознают все известные образцы программы-шпиона CloudMid и защищают пользователей от этой угрозы.