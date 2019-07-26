Acronis выпустил новую версию решения Cyber Infrastructure

Acronis объявил о выходе Acronis Cyber Infrastructure 3.0, важного обновления своего универсального программно-определяемого инфраструктурного решения. Это решение, которое может разворачиваться на любом стандартном аппаратном обеспечении, позволяет запускать виртуальные машины и хранить данные.

С Acronis Cyber Infrastructure 3.0 клиенты получают возможность делать снимки томов виртуальных машин Linux и Windows, гибкие виртуальные сетевые технологии с поддержкой виртуальных маршрутизаторов и SNAT, статических маршрутов и плавающих IP-адресов. Поставщики услуг могут управлять клиентскими ресурсами благодаря поддержке мультитенантности и возможностям самообслуживания, которые помогают конечным пользователям контролировать и отслеживать свои ресурсы. Поставщики услуг могут также давать встраивать свои логотипы и оформление в свои решениям и интегрировать их в собственное программное обеспечение, например для выставления счетов и управления взаимодействием с клиентами. Благодаря API, совместимым с OpenStack, это просто. К одному из самых популярных компонентов – Acronis Backup Gateway – добавлено много улучшений: интуитивный интерфейс для георепликации данных, асинхронная репликация, которая упрощает клиентам создание резервных хранилищ.

«Для Acronis это обновление – важный шаг вперед в предоставлении нашим клиентам комплексных решений для киберзащиты. Наряду с недавно анонсированной платформой Acronis Cyber Platform решение Acronis Cyber Infrastructure – это надежная основа для услуг Acronis в области киберзащиты, – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis. – Это основа нашей концепции предоставления полной и сквозной киберзащиты. Acronis упрощает процессы защиты данных для клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на своей основной деятельности».

Acronis Cyber Infrastructure 3.0 повышает способность компании обеспечивать полную киберзащиту для клиентов и партнеров, охватывая все пять ее направлений: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность (SAPAS). Этот комплексный подход помогает компаниям справляться с различными трудностями, с которыми сталкиваются современные ИТ-команды, включая растущую сложность, проблемы безопасности и увеличение издержек. С новым обновлением Acronis расширяет возможности защиты данных, приложений и систем для всех клиентов компании.

Новое в Acronis Cyber Infrastructure 3.0: портал самообслуживания для эффективного предоставления ресурсов конечным пользователям в многопользовательских системах с изоляцией независимых задач и проектов в общей среде; снимки томов виртуальных машин с учетом работы приложений, совместимые с ОС Linux и Microsoft Windows; высокая доступность для виртуальных машин с автоматическим возобновлением в случае сбоя; георепликация Acronis Backup Gateway с асинхронной репликацией и аварийным переключением между кластерами Acronis Cyber Infrastructure 3.0; панель управления для Acronis Cyber Infrastructure Storage Appliance и улучшенный мастер конфигурации устройства.