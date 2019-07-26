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«Корус консалтинг» будет внедрять решения SOTI для управления мобильностью и интернетом вещей

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«Корус консалтинг» и SOTI, международный поставщик решений для управления мобильными и IoT-устройствами, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество компаний позволит оптимизировать процессы поставки, внедрения и технической поддержки решений по управлению корпоративной мобильностью российских и международных предприятий.

Благодаря партнерству с SOTI группа «Корус консалтинг» пополнила свой продуктовый портфель обновленным решением для управления мобильными устройствами SOTI Mobicontrol. SOTI Mobicontrol помогает контролировать все аспекты мобильности бизнеса: от управления приложениями и контентом на личных и корпоративных устройствах пользователей до обеспечения безопасности устройств и данных. Система упрощает создание полностью управляемой и безопасной мобильной инфраструктуры. При этом конфиденциальность данных поддерживается в полном соответствии со стандартами европейского регламента по защите данных (GDPR) и без ущерба для пользовательского опыта сотрудников.

SOTI Mobicontrol может взаимодействовать с любыми типами устройств (телефонами, терминалами сбора данных, ноутбуками, стационарными ПК, весами, прайс-чекерами, траковыми ПК и пр.). Например, система поддерживает взаимодействие с IoT-оборудованием – эта функция крайне важна для производственных предприятияй и крупных компаний с территориально-распределенной структурой, где внедряются решения на основе интернета вещей.

SOTI Mobicontrol поддерживает различные операционные системы, включая Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows, Mac OS X и Linux, в том числе их версии раннего поколения. Широкие возможности решения позволят компаниям из различных отраслей контролировать в режиме реального времени все мобильное оборудование в любой точке корпоративной инфраструктуры: другими словами, создавать «сквозное» управление мобильностью.

«Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются крупные заказчики при управлении мобильностью, – огромное количество “старых” устройств, со “старыми” ОС, не совместимыми с большинством систем управления, популярных на рынке сегодня. Для решения этой проблемы в Mobicontrol доступная поддержка большинства ОС, что позволяет уже сейчас установить решение для централизованного управления мобильными приложениями и начать экономить на выездах технической поддержки при возникновении проблем или установке приложений. Кроме того, это помогает не допустить утечку данных третьим лицам, например, при потере мобильных девайсов или их отправке в ремонт. Одновременно Mobicontrol – это одно из самых доступных решений на рынке, причем высокого качества. Получается своеобразный высокотехнологичный “коктейль”. обязательный к приему любым заказчиком, имеющим мобильные решения и желающим оптимизировать расходы на операционную деятельность, одновременно усиливая информационную безопасность и совершая технологический рывок вперед от конкурентов», – сказал Сергей Прохоров, руководитель направления информационной безопасности департамента ИТ-аутсорсинга группы «Корус консалтинг».

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