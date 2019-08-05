«Лаборатория Касперского»: по итогам квартала число DDoS-атак выросло на 18%

По данным «Лаборатории Касперского», во II квартале 2019 г. общее число DDoS-атак выросло на 18% и 25% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2017 гг. Особенно значительный рост показали технически сложные атаки. Их доля выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз.

Кроме того, во II квартале была зафиксирована атака длительностью 509 часов (21 день). Это новый рекорд: ранее он составлял 329 часов. В целом же доля длительных атак стала меньше, чем в начале года.

Количество DDoS-атак, направленные на ресурсы, расположенные в России, осталось, по сравнению с II кварталом 2018 г., примерно на прежнем уровне, снизившись на 9%.

«Обычно злоумышленники, которые пытаются "положить" сайты для развлечения, уходят на каникулы до сентября. А вот профессионалы, которые стоят за технически сложными атаками, наоборот, как показала наша статистика, работают летом еще интенсивнее. Компаниям следует обратить на это внимание. Многие организации хорошо защищены от больших объемов нежелательного трафика, но этого недостаточно в случае "умных" атак, которые требуют распознавания нелегитимной активности, даже если ее не очень много. Поэтому мы рекомендуем компаниям убедиться в том, что их решения для защиты от DDoS готовы к отражению этого типа киберугроз», — сказал Алексей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России.

«Лаборатория Касперского» советует принять следующие меры для защиты от DDoS-атак: убедиться, что корпоративные веб-сайты и ИТ-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика; использовать специализированные защитные решения. Например, Kaspersky DDoS Protection сочетает в себе обширный опыт «Лаборатории Касперского» в борьбе с киберугрозами и разработки компании. Решение предоставляет защиту от всех типов DDoS-атак вне зависимости от их сложности, силы и продолжительности.