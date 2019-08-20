Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1»

Acronis выпустил Acronis True Image 2020 – новую версию решения для персональной киберзащиты. Новая версия позволяет пользователям автоматически делать одновременно резервные копии локально и в облаке (функция Dual Protection), что, по заявлению разработчиков, делает ее первым решением для простых пользователей, где автоматически создаются копии по правилу резервного копирования «3-2-1», общепринятой схеме защиты данных, которую рекомендуют ведущие эксперты по защите данных.

«Учитывая, насколько мы сегодня полагаемся на данные, наши цифровые активы ценны как никогда. Но это также означает, что мы имеем дело с большим количеством данных и устройств, чем когда-либо прежде. Защита их от постоянно растущего риска киберугроз представляет несколько проблем, таких как рост сложности, защищенность и вопросы издержек, – сказал Сергей Белоусов (СБ), основатель и генеральный директор компании Acronis. – Делая комплексную киберзащиту простой, эффективной и надежной, Acronis помогает людям обеспечить защиту всех своих данных».

Новая версия – это современное решение, которое реализует подходы к защиты данных отвечающим сегодняшним реалиям и угрозам и в одном решении объединяет традиционные подходы к защите данных и новейшие решения для кибербезопасности, отмечают в Acronis.

Acronis True Image 2020 позволяет пользователям держать все свои данные, приложения и системы в безопасности. Версия 2020 представляет новый формат резервного копирования, который обеспечивает более высокую общую производительность, в том числе еще более высокую скорость резервного копирования и восстановления. Он также позволяет пользователям быстрее просматривать файлы в своих облачных резервных копиях.

Новый центр уведомлений в трее предоставляет пользователям актуальные сведения о состоянии резервных копий. Они также будут получать последние новости, улучшающие киберзащиту.

«От года к году спрос на решения для киберзащиты от партнеров Tech Data растет в геометрической прогрессии, и Acronis является самым быстрорастущим брендом в сегменте; благодаря их решениям более петабайта данных теперь являются CyberFit (в отличной киберформе), – сказал Даниэль Исидро, менеджер по коммерческим продуктам в отделе электронного распространения ПО Tech Data. – С помощью Acronis True Image 2020 мы можем обеспечить нашим клиентам-потребителям и профессионалам простую, эффективную и надежную киберзащиту, дающую им спокойствие независимо от того, хранятся ли их данные локально или в облаке. Мы наблюдаем устойчивый рост продаж на нашей платформе электронного распространения продуктов и услуг Digital On-Demand – более 50% в годовом исчислении».

Новая версия Acronis True Image позволяет пользователям выбирать, в каких сетях Wi-Fi они разрешают выполнять резервное копирование, что позволяет избегать соединений с ограничением трафика и небезопасных публичных сетей, которые могут подвергать риску их данные.

Кроме того, теперь пользователи Acronis True Image 2020 управляют возможностью копирования во время работы ноутбука от аккумулятора. Они могут полностью запретить резервное копирование в этом режиме или настроить минимальный уровень заряда, так что если, например, батарея разрядилась до 40% емкости, копирование не запустится.

Acronis True Image является персональным решением для резервного копирования со встроенной защитой от вредоносных программ на основе искусственного интеллекта. Эта технология, называемая Acronis Active Protection, блокирует вымогательские и криптоджекинговые программы в режиме реального времени, автоматически восстанавливая все затронутые файлы.

Вместо поиска известных сигнатур вредоносных программ технология отслеживает поведение системы, указывающее на атаку. По заявлению представителей Acronis, такой подход эффективен для обнаружения и отражения любых видов атак, включая ранее неизвестные типы программ-вымогателей. За прошлый год, по данным Acronis, с помощью этой технологии было отражено более 400 тыс. вымогательских атак.

В Acronis True Image 2020 включены усовершенствованные методы машинного обучения.

«Большинство домашних пользователей понимают важность резервного копирования своей цифровой информации для предотвращения потери данных. Но многие не знают о растущей широте и сложности вредоносных атак, особенно вымогательских. Компания Acronis разработала комплексный подход к киберзащите, который объединяет функции резервного копирования и кибербезопасности в единую облачную интегрированную платформу для личного использования, – сказал Эндрю Смит, менеджер по исследованиям в группе инфраструктурных систем, платформ и технологий IDC. – Обновление True Image поможет пользователям обеспечить автоматизацию и защиту резервного копирования, а также повысит возможность обнаружения и предотвращения современных киберугроз».

Существует три версии Acronis True Image: Standard – это бессрочная лицензия, предназначенная для клиентов, которые хранят свои данные только на локальных дисках. В нее не входят облачное хранение и облачные функции. Включает локальное резервное копирование неограниченного количества мобильных устройств. Цена начинается с $49,99 за один компьютер; Advanced (самый популярный вариант) – это годовая подписка, включающая 250 ГБ облачного хранилища Acronis Cloud Storage и доступ ко всем облачным функциям, включая локальные и облачные резервные копии неограниченного количества мобильных устройств. Цена начинается с $49,99 в год за один компьютер; Premium – это годовая подписка, включающая сертификацию данных на основе блокчейна и работу с электронной подписью, а также 1 ТБ облачного хранилища Acronis. Цена начинается с $99,99 в год за один компьютер.

Все версии включают активную защиту Acronis Active Protection и защиту от вредоносных программ на основе ИИ, а также разрешают неограниченное количество мобильных устройств. Обладатели подписки могут приобретать дополнительное место в облачном хранилище по мере необходимости.