Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов

Безопасность Новости поставщиков Техника

Getac и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов на совместном тестовом стенде в лаборатории «Инфотекс» в Москве. В результате испытаний подтверждена корректность работы ноутбуков/планшетов Getac F110G3 и Getac S410 с программным обеспечением ViPNet Client 4.5, ViPNet Connect 2.4 и ViPNet Safeboot 1.4.

Используя оборудование Getac с предустановленным программным обеспечением ViPNet заказчики смогут обеспечить: сертифицированную защиту от современных угроз НСД (связанных с процессом загрузи), атак на BIOS; корректную работу в составе автоматизированных систем промышленного назначения в защищенном исполнении (АСЗИ по ГОСТ 51624-2000, ГОСТ 515830-2014); организацию защищенных чатов и VOIP соединений в процессе управления и координации работ на распределенных объектах КИИ.

На основании результатов тестирования подписано официальное заключение о совместимости, гарантирующее заказчикам работоспособность совместного решения. Демонстрационный стенд на постоянной основе доступен для ознакомления в московском офисе компании «Инфотекс».

Другие материалы рубрики

ПК Lenovo можно взломать за 10 минут. Компания отказалась чинить «дыру»

В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год

Секретные данные российской госкомпании британский юрист обменял на сексуальное видео

В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»

Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости

Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО

Техника

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM

Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей

Как выбрать телевизор: советы ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии