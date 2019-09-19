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Kaspersky Security Cloud покажет, какие разрешения выданы приложениям на устройстве пользователя

«Лаборатория Касперского» добавила в решение Kaspersky Security Cloud для Android новую функцию — «Проверку разрешений». С её помощью продукт информирует обо всех потенциально опасных разрешениях, которые есть у приложений, установленных на устройстве пользователя.

Под опасными разрешениями подразумеваются те, которые позволяют управлять настройками системы либо могут поставить под угрозу сохранность личных данных пользователя, в том числе списка контактов, сведений о местонахождении, SMS, доступа к веб-камере и микрофону и др. Благодаря новой функции пользователь сможет своевременно оценивать все риски и на основе этой информации принимать решение о том, нужно ли ограничивать список действий, доступных приложениям.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», больше половины россиян меняют настройки, связанные с разрешениями, которые запрашивают приложения, а для более трети (36%) очень важно, чтобы в составе антивирусного решения была функция защиты приватности.

«Согласно нашему опросу, почти половина владельцев смартфонов обеспокоена тем, какие данные собирают о них приложения. Действительно, во многих случаях никто не может гарантировать, как именно такой информацией в дальнейшем будут распоряжаться. Вот почему мы добавили в наше решение Kaspersky Security Cloud возможность в едином окне видеть все опасные разрешения и узнавать о сопряжённых с ними рисках», — сказал Алексей Маланов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Приобрести Kaspersky Security Cloud можно на официальном сайте «Лаборатории Касперского» и портале My Kaspersky. Решение доступно в формате подписки на год: Personal для персональных пользователей (на три или пять устройств, одна учётная запись) или Family с функцией родительского контроля (до 20 устройств и учётных записей).