Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру изолентой

20% российских пользователей признались в том, что заклеивают свою веб-камеру скотчем, опасаясь атак хакеров. В возможность взлома веб-камеры ноутбука киберпреступниками верят 59% пользователей.

20% россиян живут с закрытой скотчем веб-камерой

Около двадцати процентов российских пользователей предпочитают заклеивать веб-камеры своих ноутбуков изолентой, опасаясь происков киберпреступников. Об этом говорится в результатах опроса от компании ESET.

39% опрошенных заявили, что верят в возможность взлома веб-камеры их ноутбука хакерами, хотя пока не переходят к таким решительным методам борьбы с ними, как изолента. Еще 18% респондентов не отрицают возможность удаленного доступа к их веб-камере, но верят в то, что их спасет антивирус.

13% принявших участие в опросе считают, что взлома веб-камеры в реальности следует опасаться только богатым людям и знаменитостям, тогда как наблюдать через камеру за физиономией среднестатического пользователя хакерам не интересно и даже скучно. Наконец, 10% наиболее безрассудных или проницательных участников опроса заявили, что в сообщения о взломе веб-камер не верят и считают их выдумками.

Как отмечают авторы отчета, за 2016 г. количество российских пользователей с паранойей по поводу веб-камер несколько уменьшилось. Так, в 2015 г. 52% верили в возможность взлома их веб-камер, 12% сомневались в этом, 11% доверяли антивирусу, а 8% считали эту идею выдумкой. Впрочем, заклеивали свои веб-камеры в 2015 г. только 17% пользователей против нынешних 20%.

В необходимость изоленты верят Марк Цукерберг и глава ФБР

Следует отметить, что идея заклеивать веб-камеры изолентой популярна не только в России, и не только среди простых юзеров. Так, недавно основатель самой популярной в мире соцсети Марк Цукерберг (Mark Zakerberg) опубликовал фото своего рабочего места, на котором отчетливо видно, что веб-камера и микрофон на его собственном ноутбуке прилежно заклеены.

Знаменитое фото рабочего места Марка Цукерберга с заклеенной веб-камерой макбука

В необходимость заклеивания веб-камер верит даже директор ФБР Джеймс Коми (James Comey). В 2016 г. он признался в том, что давно дружит с изолентой, а позже даже призвал всех остальных следовать его примеру.

Ранее результаты аналогичного исследования опубликовала и компания «Лаборатория Касперского». По ее данным, заклеивать свои веб-камеры предпочитают 23% россиян. Помимо этого, с целью защиты своей личной информации от хакеров 14% респондентов не пользуются социальными сетями, а 15% пользователей регулярно удаляют историю посещения веб-страниц и данные автозаполнения форм в браузере.