Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство

27 лет тюрьмы за хакерство

Роман Селезнев, гражданин России и сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, приговорен судом американского города Сиэтл к сроку в 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.

По словам федерального прокурора США Аннетт Хейс (Annette Hayes), это самый долгий срок заключения за киберпреступления, когда-либо вынесенный в США. Строгость наказания обусловлена тем, что Роману Селезневу инкриминируется $170 млн ущерба.

«Лидер хакерской индустрии»

Норман Барбоса (Norman Barbosa), прокурор слушаний по делу Романа Селезнева назвал подсудимого «лидером рынка международной индустрии кардинга» (хищения данных кредитных карт).

Судья Ричард Джонс (Richard Jones) заявил, что нанесенный Селезневым ущерб экстремален и удовлетворил требования обвинения, присудив его к 27-летнему заключению.

Похищение из Мальдив

Защита Селезнева, вероятнее всего, в течение двух недель подаст апелляцию на приговор. Одна из линий защиты будет опираться на то, что Селезнев в 2011 г. получил травму в результате теракта в Марокко, нуждается в постоянном лечении и приеме лекарств.

«Я сомневаюсь, что после этого он может быть хакером», - заявил Валерий Селезнев CNews. Терракт в марокканском городе Марракеш произошел 28 апреля 2011 г. В результате взрыва бомбы у кафе «Аргана» не менее 14 человек погибли, и 20 были ранены.

Роман Селезнев со своей семьей

Вторая линия защиты связана с тем, что Селезнев был задержан американскими спецслужбами в аэропорту Мальдив, когда он возвращался со своей семьей из отпуска в Москву, то есть, фактически, похищен американскими правоохранителями на территории третьей страны.

Хотя Мальдивы не подчиняются США, местные власти согласились сотрудничать с американцами. Селезнева вывезли на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной организованной территорией США (территорией, которая находится под управлением США и правительство на которой было создано США).

В чем обвинили Селезнева

Селезнев стал подозреваемым во взломах в 2010 г. после того, как Секретная служба США нашла связь между взломами ПК в ресторанах в Вашингтоне и Айдахо, включая несколько ПК в ресторанах Сиэтла, с неизвестным адресом электронной почты и веб-сайтом в России.

По данным следствия, на ноутбуке Селезнева, который был изъят у него после ареста на Мальдивах в июле 2014 г., содержал данные приблизительно о 1,7 млн кредитных карт.

Конкретные обвинения против Селезнева касались взлома систем кассовых аппаратов в розничных магазинах в США в период с 2009 по 2011 гг. Его причастность к этим преступлениям была установлена в обвинительном акте, составленном в марте 2011 г. прокуратурой штата Вашингтон.

Данные, продажей которых занимался Роман Селезнев, содержали номера кредитных и дебетовых банковских карт и сроки их действия. Эта информация может быть использована в мошеннических целях.

Помимо этого, Селезнев обвиняется в поддержке интернет-серверов и форумов в России, Украине и других странах, на которых осуществлялся сбыт краденной информации.

Чтобы считать информацию с карт, Селезнев находил в кассовых аппаратах уязвимость и, используя ее, устанавливал в систему вредоносный код, который отвечал за процедуру извлечения информации. С помощью этого метода хакер, помимо прочего, в период с декабря 2009 г. по октябрь 2010 г. получил данные с 32 тыс. кредитных карт посетителей сети ресторанов Broadway Grill в Сиэтле. Хакер действовал незаметно — сама компания узнала об этом лишь в октябре 2010 г.

Жертвами действий злоумышленника также стали другие сети ресторанов в штате Вашингтон и прочие компании в США, включая сеть ресторанов Schlotzsky’s Deli в Айдахо, разработчик ПО Active Network в Мэриленде, ювелирная сеть Day’s Jewelers в штате Мэн, заведения Latitude Bar and Grill на Манхэттене и зоопарк Phoenix Zoo в Аризоне.

Кроме того, Селезнев обвиняется в краже номеров 200 тыс. пластиковых карт в период с ноября 2010 г. по февраль 2011 г. и продаже номеров к 140 тыс. карт на таких сайтах, как bulba.cc, Track2.name и carder.su, в результате чего он заработал свыше $2 млн.