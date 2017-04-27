Международный прецедент: Борьба с пиратством признана нарушением гражданских прав

Провайдера Alestra, отказавшегося блокировать сайты с пиратским контентом, поддержал Верховный суд Мексики, усмотревший в борьбе с пиратством нарушение конституционных и гражданских прав мексиканцев.

Победа «пропиратского» провайдера

ераВерховный суд Мексики признал неправомочным блокировку интернет-сайтов с пиратским контентом. По мнению мексиканских служителей Фемиды, блокировка пиратских сайтов провайдерами по заявлению правообладателей ведет к ограничению пользовательского доступа к не нарушающим закон материалам (а они на сайтах тоже представлены по соседству с пиратскими) и нарушает «право граждан на выражение».

Как пишет TorrentFreak, судебное решение фактически стало победой местного интернет-провайдера, компании Alestra, которая давно сопротивляется практике блокировки сайтов с нарушающим авторские права содержимым.

Подробности судебной мотивировки

В 2015 г. Государственный институт промышленной собственности Мексики обязал Alestra закрыть пользователям доступ к сайту mymusiic.com. Сайт был рассчитан на мексиканскую аудиторию, предлагал для скачивания музыку, на которую распространялись ограничения по авторским правам (еще до момента исторической победы сайт прекратил существование).

Борьбу с пиратством в Мексике признали нарушением гражданских прав

Провайдер обжаловал распоряжение в суде. Юристы Alestra на процессе пояснили, что полная блокировка не позволит пользователям скачивать, в том числе, и легальные композиции. Судьи провайдера поддержали: по мексиканским законам в интернете можно блокировать лишь конкретный пиратский контент.

«Хотя такие меры (блокировка) предусмотрены законом и преследуют законные цели, дело в том, что они не отвечают требованиям необходимости и соразмерности, поскольку ограничения права на свободу выражения мнений должны относиться к конкретному содержимому», — пояснил глава Верховного суда Мексики Альберто Перес Дайан (Alberto Perez Dayan).

Тяготы борьбы с пиратством

Альберто Перес Дайан уверен, что общие запреты на работу сайтов или интернет-платформ нарушают права человека на свободу выражения мнения. Напомним, конституция Соединенных штатов Мексики, являющаяся высшим законом в стране, включает в себя ряд социальных прав, среди которых: свобода ассоциаций, свобода выражения мнения, право на образование и т. д.

Глава Верховного суда Мексики назвал блокировку цензурой и сравнил ситуацию с закрытием типографии из-за публикации одного экземпляра печатного произведения без разрешения. По мнению экспертов, решение суда станет прецедентом, и госорганам Мексики теперь трудно будет лоббировать блокировку сайтов и придется начинать придумывать новые способы борьбы с пиратством.