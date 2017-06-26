Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след»

Система электронной почты, которой пользуются британские политики, включая премьер-министра, подверглась хакерской атаке. Из 9 тыс. ящиков были взломаны 90 с самыми слабыми паролями. Их владельцы ждут возможного шантажа. При этом эксперты подозреваю во взломе государство. В первую очередь Россию.

Взлом почты в Британии

Около 90 электронных почтовых ящиков, принадлежащих британским политикам, подверглись атаке со стороны неизвестных хакеров. Владельцами пострадавших ящиков в основном являются пэры, то есть члены верхней Палаты лордов, а также представители нижней Палаты общин. Парламентарии опасаются, что за взломом последуют случаи шантажа.

Сеть, к которой относятся пострадавшие ящики, насчитывает около 9 тыс. почтовых адресов. Ею пользуются многие чиновники и политики Великобритании, в том числе премьер-министр Тереза Мэй (Theresa May) и ее кабинет министров. В ходе атаки пострадали те ящики, где были слабые пароли. Расследуя инцидент, британские правоохранительные органы ограничили удаленный доступ ко всей сети.

Следствие предполагает, что ответственность за происшествие лежит на иностранном государстве, а не на местной группировке. В список подозреваемых стран входят Северная Корея, Китай, Россия и Иран, наиболее вероятным пока что считается вариант с Россией, пишет The Guardian. Расследование инцидента продолжается.

Инцидент во Франции

Предыдущая крупная утечка переписки политиков имела место во Франции 6 мая 2017 г. накануне заключительного тура президентских выборов. В сети появился архив, содержащий около 9 ГБ писем и документов, принадлежащих соратникам кандидата в президенты Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron). Пользователь по имени EMLEAKS разместил архив на ресурсе Pastebin. Сайт WikiLeaks сообщил, что утечка является результатом взлома почтовых ящиков, благодаря которому в руках неизвестных хакеров оказалась переписка штаба Макрона за период по 24 апреля 2017 г.

Электронная почта парламента Векликобритании подверглась хакерской атаке

В список подозреваемых стран входила в том числе Россия: японская компания TrendMicro приписывала атаку группировке российских хакеров Pawn Storm, также известной под названиями Fancy Bear и APT28. Однако в ходе расследования Национальное агентство безопасности информационных систем Франции не нашло подтверждений этой версии. Сама же атака оказалась настолько простой, что не требовала скоординированных действий целой группировки, ее вполне мог совершить одиночный преступник. Всего за время предвыборной кампании хакеры атаковали сайт Макрона около 160 раз.

Происшествие в США

В июне 2016 г. правительство США обнаружило, что компьютерная сеть Национального комитета Демократической партии США была дважды взломана: летом 2015 г. и в апреле 2016 г. Атаки осуществили хакерские группировки Cozy Bear и Fancy Bear. Преступники получили доступ к чатам и почте политиков демократического крыла, а также нашли их досье на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа (Donald Trump).

Поскольку хакеры не заинтересовались финансовыми данными демократов, цель взлома определили не как обогащение, а как шпионаж. Самым вероятным кандидатом на роль кибершпиона США посчитали Россию, которая отрицала какую-либо причастность к атакам.