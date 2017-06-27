Под серьезной угрозой оказались ПК со Skype

Ошибка переполнения буфера в стеке во время передачи файла между локальным и удаленным буфером делает Skype уязвимым для удаленного взлома. Баг позволяет злоумышленнику обрушить приложение и исполнить вредоносный код на компьютере жертвы.

Уязвимость в Skype

В Skype обнаружена критическая уязвимость, которая позволяет злоумышленнику удаленно вызвать сбой приложения и запустить на компьютере жертвы исполнение вредоносного кода. Уязвимость, получившая название CVE-2017-9948, присутствует в версиях Skype 7.2, 7.35 и 7.36. Она была обнаружена исследователем кибербезопасности Бенджамином Кунц-Мейри (Benjamin Kunz-Mejri), основателем компании Vulnerability Lab. По шкале Общей системы оценки уязвимостей (CVSS) баг получил 7,2 балла.

Vulnerability Lab сообщила Microsoft о наличии уязвимости 16 мая 2017 г. Microsoft признала существование проблемы и разработала патч, который был развернут 8 июня. Уязвимость была устранена в версии Skype 7.37.178. Пользователям следует убедиться, что их приложение обновлено, чтобы избежать угрозы, советует компания.

Технические особенности

CVE-2017-9948 представляет собой ошибку переполнения буфера в стеке, которая позволяет злоумышленнику удаленно обрушить Skype на компьютере жертвы с помощью неожиданной ошибки исключения, а также перезаписать регистр активных приложений и исполнить вредоносный код на компьютере. Проблема возникает, когда Skype обращается к файлу MSFTEDIT.DLL в процессе выполнения запроса на копирование в локальной системе.

В Skype обнаружена критическая уязвимость

Чтобы подтвердить наличие уязвимости в MSFTEDIT.DLL, команда Vulnerability Lab скопировала из буфера и вставила в окно сообщения Skype специально сгенерированный файл-изображение. Когда изображение было размещено одновременно в буфере удаленной и локальной системы, непосредственно в момент его передачи возникло переполнение буфера в стеке, которым может воспользоваться злоумышленник. Для этого ему не нужно взаимодействовать с аккаунтом жертвы, достаточно иметь свой пользовательский аккаунт с низким уровнем привилегий. У удаленного буфера нет никаких ограничений безопасности на размер и количество передаваемых файлов.

Другие проблемы Skype

Это не единственная проблема Skype, проявившаяся в последнее время. Несколько дней назад приложение испытало глобальный сбой, длившийся два дня. Пользователи из разных стран массово жаловались на то, что к сервису нет доступа, невозможно получить или отправить сообщение. У некоторых пользователей приложение не показывало продолжающийся групповой звонок, другие не могли добавить новый контакт. Проблема затронула все европейские страны, сильнее всего проявившись в Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Португалии. Также сбой наблюдался в Израиле и США.

По данным ресурса DownDetector, сильнее всего ситуация обострялась 19 июня 2017 г. около 22:00 и 20 июня в районе 10:00 по британскому времени. В эти периоды было зарегистрировано до 650 сообщений о сбое в работе Skype. Примерно половина пользователей не могли авторизоваться в системе, 12% жаловались на сбои в видео- и голосовой связи, 33% — на проблемы с передачей сообщений. В соцсетях, в том числе в Twitter, пользователи отмечали, что отказ мессенджера негативно сказывается на их работе и других делах.