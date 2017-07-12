Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США

Администрация США вычеркнула «Лабораторию Касперского» их двух списков поставщиков продукции на госконтрактах по соображениям «безопасности правительства и сети». В российской компании обвинения в возможном кибер-шпионаже категорически отвергли, а сам Евгений Касперский считает происходящее «манипуляцией данными и конспирологией».

Исключение из списков

В минувший вторник администрация президента США Дональда Трампа исключила российскую «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники.

Как отмечает Reuters, поводом стало опасение того, что продукты борцов с киберпреступлениями могут послужить для сбора информации в американских компьютерных сетях. Ранее NBC News сообщило о секретном меморандуме, подготовленном Комитетом по разведке Сената США, направленном главе Национальной разведки.

В нем утверждалось, что российские спецслужбы могут использовать продукты «Лаборатории Касперского» для шпионажа за американцами и саботажа объектов инфраструктуры. По словам представителей GSA, сегодняшнее решение было принято после «анализа и тщательного рассмотрения» — для обеспечения «целостности и безопасности правительства США, системы и сети». При этом госучреждения США по-прежнему могут использовать продукцию российской лаборатории, но лишь приобретенную вне рамок госконтрактов.

Манипуляция и конспирология

В «Лаборатории Касперского» Reuters пояснили, что пока не получали никаких уведомлений от GSA или любой другой американской правительственной структуры по поводу изменения статуса поставщика. «Лаборатория Касперского» не имеет отношения к какому-либо правительству, компания никогда не помогала, и не будет помогать ни одному из правительств в сфере кибер-шпионажа, говорится в заявлении компании.

Администрация Трампа ограничила использование продуктов «Лаборатории Касперского»

На прошлой неделе происходящее в своем блоге прокомментировал глава компании Евгений Касперский. «Пять лет наша компания находится под перекрестным огнем некоторых американских СМИ по теме тайных связей с правительственными организациями и угрозы национальной безопасности. Пять лет расследований, предположений, слухов, манипуляций общеизвестными данными, ссылок на анонимные источники, конспирологии и откровенных фальшивок. В сухом остатке – ноль доказательств и конкретных фактов», — написал он.

Напомним, в конце июня 2017 г. сотрудники ФБР провели опросы американских представителей «Лаборатории Касперского» с целью выяснить, в какой мере представительство российской компании отчитывается перед своим головным офисом. Вслед за этим комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить использование ПО «Лаборатории Касперского» в американской армии.

Сам Евгений Касперский выражал готовность выступить перед Сенатом США, ответив на любые вопросы, а также раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Комментарий «Касперского»

В «Лаборатории Касперского» прокомментировали CNews ситуацию в обычном для компании ключе. Пресс-служба указала, что компания работает на американском рынке в соответствии с требованиями местного законодательства и продолжит оказывать услуги всем своим действующим клиентам.

«”Лаборатория Касперского” является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, — продолжили в пресс-службе. — Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. Компания считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против нее выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкреплённые никакими фактами».

В компании считаю, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать ее как пешку в своей игре.