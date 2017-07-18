В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу

«Мой график» и VisionLabs представили сервис, который фиксирует приход сотрудника в офис и уход домой, распознавая его лицо. Сервис не требует специального оборудования, он устанавливается на любой смартфон или планшет, который размещается у входа в помещение. Продукт стоит, по выражению разработчиков, ненамного дороже бумажной учетной книги.

Сервис учета рабочего времени

Компании «Мой график» и VisionLabs создали сервис для учета времени, проведенного сотрудниками на рабочих местах, путем распознавания их лиц. Сервис отслеживает, когда сотрудник появляется на работе и покидает ее, ведет учет опозданиям и подсчитывает количество отработанных часов. Для того, чтобы отметиться в системе по прибытии на работу, сотруднику достаточно посмотреть в камеру планшета возле двери — его лицо будет распознано.

«Мой график» и VisionLabs интегрировали свои продукты в общий сервис в феврале 2017 г. Над проектом работало менее 10 человек, и стоимость работ была невелика, пояснили CNews в VisionLabs. В марте были запущены пилотные проекты, в настоящее время сервис уже внедрен в нескольких локальных компаниях, штат которых в общей сложности достигает 1 тыс. сотрудников. Кроме того, стартовал пилотный проект в крупной корпорации — сети обувных салонов «Эконика».

Монетизация продукта осуществляется по подписке, в зависимости от количества случаев использования. Учет рабочего времени первых 50 работников обойдется заказчику в p1390 в месяц. За каждого следующего сотрудника клиент доплачивает по p20 в месяц. Эта схема особенно выгодна для компаний, где работает до 500 человек, отмечают разработчики. Условия предоставления продукта крупным корпорациям оговариваются индивидуально.

Технические особенности

Сервис не требует установки специального оборудования. ПО инсталлируется на планшеты и смартфоны под управлением Android, которые потом размещаются в нужных местах — например, на входе в офис. По Wi-Fi или GSM эти устройства связываются с облачным сервисом. Чтобы сервис распознал лицо пришедшего на работу сотрудника, тому достаточно посмотреть в камеру планшета. Если данные передаются по Wi-Fi, распознавание занимает меньше секунды, если по мобильному интернету — то 2-3 секунды, сообщает гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

Сервис учета рабочего времени распознает лица

В основе сервиса лежит главный продукт VisionLabs — система распознавания лиц LUNA SDK. Недавно сервис был интегрирован с CRM-системой AmoCRM, благодаря чему при учете посещаемости клиенты могут обходиться веб-терминалом, без различных девайсов.

Кому это нужно

Разработчики считают преимуществом своего продукта то, что его внедрение не требует закупки дорогой аппаратуры и ПО, а также монтажа при установке. Это должно сделать его востребованным среди малого бизнеса, который обязан вести учет посещаемости работников по статье 91 Трудового кодекса РФ, но не всегда имеет средства на приобретение автоматизированных систем учета. Сейчас в России порядка 150 тыс. таких компаний.

По словам гендиректора компании «Мой график» Андрея Ковтуна, корпоративный клиент уже готов пользоваться высокотехнологичными решениями, включая нейросети и компьютерное зрение, для выполнения повседневных задач. Необходимое условие — чтобы это было экономно и открывало недоступные ранее возможности. Компания считает, что пора сделать такие технологии доступными не только крупному, но и среднему и малому бизнесу.

Технология распознавания лиц производит захват изображения при входе сотрудника в офис

Совместно созданный сервис подходит для учета рабочего времени в компаниях из любой сферы деятельности, поясняют в VisionLabs. Главное — чтобы там было помещение, в котором работают сотрудники.

Чем занимается VisionLabs

Компания VisionLabs, основанная в 2012 г., разрабатывает софт и облачные сервисы для распознавания лиц, которые используются в сферах видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов. Компания является резидентом кластера «Сколково» и выпускником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основной продукт компании – система распознавания лиц VisionLabs LUNA, способная работать с большими массивами фото- и видеоданных. На ее основе разработан облачный сервис, который дает возможность распознавать лица покупателей и составлять таким образом историю покупок каждого из них, сервис идентификации по лицу клиентов банков, сервис оценки соискателей на работу по выражению лица и т.п. Среди партнеров VisionLabs числятся Intel, Deutsche Telecom и Facebook.