Умные колонки Google попались на круглосуточной слежке за владельцами

Умная колонка Google Home Mini, представленная компанией 4 октября, круглосуточно записывает все звуки в помещении и передает записи на сервера Google. Компания решила проблему, полностью отключив сенсорную кнопку, предназначенную для активации устройства.

Шпионы Google Home

Умные колонки Google Home практически постоянно записывают все звуки, которые в состоянии уловить их микрофоны, и передают записи на сервера Google. Как выяснил Артем Руссаковский (Artem Russakovskii) из издания Android Police, колонка Google Home Mini, о которой он писал обзор, вела себя именно таким образом.

Умная колонка Google Home Mini была официально представлена 4 октября. Она имеет круглую форму, отличается миниатюрными размерами 115 мм х 115 мм х 120 мм и стоит порядка $50. Доступна в сером, красном и черном цвете, в ограниченном количестве представлены и другие цветовые решения. Колонка была создана не для проигрывания музыки — она представляет собой своего рода «ухо» умного помощника Google Assistant, с помощью которого он может услышать команду пользователя из любой части помещения.

Неисправная кнопка

В нормальном состоянии Google Home Mini должна «просыпаться» только тогда, когда пользователь произносит условные фразы вроде «Hey Google» или «Ok Google». Лишь после этого ее микрофон может начать записывать запрос, чтобы передать его для анализа в облако, и решить, каким должен быть ответ.

Однако есть и другой способ «разбудить» умного помощника — для этого достаточно нажать кнопку. Проблема постоянной записи возникла из-за неисправности чувствительного к касаниям сенсора в верхней части колонки. Google Home Mini, которую исследовал Руссаковский, была уверена, что сенсорная кнопка постоянно нажата, поэтому вела запись всех доносившихся до нее звуков.

Умная колонка Google Home Mini в эксклюзивном коралловом цвете



При этом на колонке светился световой индикатор, который показывает, что она ведет запись. Однако обозреватель не обратил на него внимания. Никакого звукового сигнала, что она «не спит», Google Home Mini не подала. В результате Руссаковскому пришлось просмотреть историю поисковых запросов колонки, чтобы обнаружить неисправность.

Решение и последствия

Google признала проблему и уже развернула программное обновление, которое должно ее устранить. Обновление было выпущено три дня спустя после того, как Руссаковский получил устройство для написания обзора. Компания также сообщила, что удалила со своих серверов все записи, поступившие до установки обновления от колонок, высланных обозревателям.

По словам компании, неполадка распространяется на «небольшое количество» устройств Google Home Mini. Обновление от Google решит проблему постоянной записи, но при этом сделает сенсорную кнопку полностью бесполезной. Google Home нельзя больше будет «разбудить» с помощью касания — только с помощью ключевых слов. Обновление распространяется абсолютно на все устройства, не только на проблемные.

Издания вроде The Verge и Business Insider сходятся во мнении, что этот случай может не только отрицательно повлиять на продажи Google Home Mini, но и подорвать доверие покупателя к умным колонкам Google и Amazon вообще.

Похожие случаи

В то же время, известны случаи, когда самовольные действия умных колонок приносили пользу. Например, в июле в штате Нью-Мексико, США, колонка Google Home вызвала полицию во время бурной семейной ссоры. Полиция утверждает, что своевременное вмешательство Google Home спасло жизнь женщине, на которую сожитель направил пистолет. При этом он спрашивал «Ты вызвала шерифов?» По-видимому, Google Home восприняла слова «вызвать шерифов» как команду и позвонила 911.

В декабре 2016 г. правоохранительные органы Бентонвилла, штат Арканзас, потребовали от компании Amazon, чтобы она поделилась записями колонки Amazon Echo, которые хранились на удаленном сервере. Данные понадобились для расследования смерти человека, который в ноябре 2015 г. был найден мертвым в горячей ванне в чужом доме.

Колонка, которая могла бы помочь следствию, находилась как раз в ванной комнате. Полиция предположила, что она записала разговор, состоявшийся непосредственно перед убийством. Сначала Amazon отказалась предоставить данные, сославшись на Первую поправку к Конституции США, однако в марте 2017 г. компания передумала, и записи были переданы полиции.