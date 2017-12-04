У клиентов Сбербанка с карт пропадают деньги. Банк признал проблему

Сбербанк сообщил, что с карт его клиентов ошибочно списывались деньги. Банк предупреждает о проблемах с транзакциями не только по его картам, но и по чужим картам на обслуживаемых им терминалах.

Заявление Сбербанка

Сбербанк сообщил, что с карт некоторых его клиентов были ошибочно сняты деньги, которые владельцы карт не тратили. Банк обещает автоматически вернуть средства на счета в ближайшее время — в течение пяти рабочих дней. Об этом сообщает автоответчик в колл-центре Сбербанка. В соцсети Twitter клиенты банка жалуются на то, что при совершении оплаты с их счетов средства списываются несколько раз за одну и ту же покупку.

Клиенты Сбербанка могут столкнуться с трудностями, пытаясь осуществить транзакцию с использованием своих карт, признает банк. В пресс-службе уточняют, что операции по картам других банков тоже могут протекать с осложнениями, если владельцы карт пытаются осуществить эти операции в точках, которые обслуживает Сбербанк, передает «Интерфакс». Сотрудники банка работают над выяснением причины сбоев.

До этого 30 ноября системы Сбербанка испытали сбой, который также выразился в сложностях с проведением операций по картам. Однако в тот же день банк сообщил, что проблема решена, и охарактеризовал трудности с транзакциями как «кратковременные».

Предыдущие сбои

В сентябре приложение «Сбербанк онлайн» испытывало проблемы в работе — в течение нескольких часов клиенты банка не могли попасть в свои личные кабинеты. Утром 18 сентября 2017 г. пользователи «Сбербанк онлайн» начали жаловаться в соцсетях на некорректную работу сервиса. По комментариям клиентов можно было заключить, что при использовании мобильных устройств проблемы возникали у владельцев гаджетов на Android, в то время как с iOS сервис оставался доступен.

Фото: http://depositphotos.com Сбербанк признал ошибочные снятие средств с карт своих клиентов

При этом как минимум часть пользователей была не в состоянии попасть в «Сбербанк онлайн» и со стационарных компьютеров — вне зависимости от того, какие на них были установлены браузеры. Некоторые отмечали, что система стала выдавать им сообщение о том, что версия приложения устарела, однако обновить ее они не могли. Сбербанк вскоре признал проблему и сообщил о ее устранении.

Смена статуса карт

До этого в сентябре, по многочисленным сообщениям пользователей Сбербанка, эта финансовая организация перевела как минимум часть дебетовых карт, находящихся у клиентов, в разряд овердрафтных. То есть по ним, как посчитали клиенты, стал возможным перерасход средств и уход в «минус» — с выплатой за это соответствующих процентов.

На странице банка в соцсети «Вконтакте» клиенты «Сбербанка» успели оставить многочисленные сообщения, свидетельствующие об изменении статуса их карт. Некоторые в доказательство своих слов оставили соответствующие скриншоты.

В банке по факту проблему так и не признали. В пресс-службе организации сообщили CNews, что никаких изменений в условиях обслуживания карт для клиентов не производилось. «Никаких кредитов по дебетовой карте взять невозможно, хотя она и может отображаться в мобильном приложении как овердрафтная, — заверили собеседники редакции. — В мобильном приложении карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности».