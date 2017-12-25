Сноуден выпустил приложение для защиты от слежки

Американский диссидент Эдвард Сноуден сообщил о создании специального приложения, которое помогает превратить смартфон в устройство для защиты от слежки. С его помощью телефон будет вести скрытую аудио- и видеосъемку.

Сноуден придумал приложение, защищающее от слежки

Пользователи мобильных устройств на Android-платформе теперь могут с помощью специального приложения защититься от слежки и незаконных обысков. Специальное приложение, получившее название Haven, было разработано экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом (Edward Snowden) в сотрудничестве с американским фондом «Свобода прессы» (Freedom of the Press Foundation), главой которого он и является.

Haven можно устанавливать даже на самых дешевых смартфонах. Решение использует камеры и микрофоны для ведения аудио- и видеосъемки. По идее создателей, оставленный дома или в гостиничном номере аппарат с включенным приложением позволит протоколировать любые звуковые и визуальные отклонения в помещении, мгновенно передавая информацию об этом и сами звуки, фото и видео на основной телефон владельца.

«Представьте себе, что у вас есть сторожевая собака, которую вы могли бы взять с собой в любой гостиничный номер и оставить ее в своей комнате, когда вас там нет, — сказал Эдвард Сноуден. — И она действительно умна, и свидетельствует обо всем, что происходит, создавая запись об этом. Ключевая идея этого приложения — установить, что физическим пространствам вокруг вас можно доверять».

Данные передаются с помощью Tor

Сноуден признал, что использование приложения не должно обернуться против самого пользователя. Поэтому все данные Haven передает по каналу со сквозным шифрованием за счет интеграции со специальным решением Signal.

Кроме того, Haven интегрирован с приложением Orbot, которое фактически превращает смартфон в отдельный сервер даркнета, используя соединение Tor. По словам разработчиков, это теоретически доказывает невозможность получения доступа к передаваемой информации третьими лицами.

«Теперь вы можете использовать эту огромную совокупность датчиков, доступных на любом современном телефоне — акселерометры, датчики света, камеры, микрофоны, — и заставить ваш аппарат работать на вас и только на вас», — сказал Эдвард Сноуден.

Логи приложения Haven с хронологией событий, звуковыми дорожками и даже видео «злоумышленника»

Бывший агент АНБ отметил, что Haven настолько чувствителен, что послал сотни сигналов своему владельцу в тот момент, когда был оставлен на крышке корпуса системного блока с работающей внутри системой охлаждения. Впрочем, решение можно настроить таким образом, чтобы снизить его чувствительность.

«Если вы работаете в секретной полиции и похищаете людей, то Haven создает для вас дополнительные риски. Теперь вы должны держать в голове, что любой телефон может быть немым свидетелем вашего преступления», — резюмировал Эдвард Сноуден.

Приложение тестировали в Колумбии

Группа программистов, работающих над инструментами для обеспечения безопасности, появилась в фонде «Свобода прессы» в начале 2016 г., сразу после того, как Эдвард Сноуден возглавил эту организацию. Разработанные этой внутренней лабораторией решения охватывают широкий спектр решений: от ПО, которое позволяет дешифровать информацию только после объединения нескольких ключей, хранящихся у разных пользователей, до программной надстройки к iPhone, позволяющей обнаружить вредоносы, передающие информацию о владельце смартфона третьим лицам.

Идея создания приложения Haven возникла в начале 2017 г., когда программисты решили устранить так называемую проблему «злой прислуги»: вы можете помешать удаленному доступу к вашему смартфону или ноутбуку, но практически бессильны перед тем, у кого есть физический доступ к устройству.

Тестировали Haven практически в боевых условиях — в Колумбии. С помощью тестовой версии решения удалось доказать на судебном процессе, что правительственные службы и представители силовых структур этой страны не пытались вмешиваться в деятельность одной из правозащитных организаций, ставшей объектом атак криминальных структур.