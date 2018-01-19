Вышло государственное приложение для проверки банкнот с Крымом и Владивостоком

«Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки на подлинность новых банкнот номиналом 200 руб. и 2000 руб. Новое приложение должно помочь отличить грубые подделки банкнот.

Мобильное приложение от «Гознака»

Подконтрольное государству предприятие «Гознак» выпустило мобильное приложение «Банкноты 2017». Оно предназначено для проверки подлинности недавно введенных в обращение банкнот номиналом 200 руб. и 2000 руб.

Приложение распространяется бесплатно и уже доступно в Google Play. В ближайшие дни оно появится и в App Store. Разработчиком приложения выступил сам «Гознак».

Приложение «Банкноты 2017» позволяет определить некоторые визуальные признаки подлинности при проверке каждой конкретной банкноты. В то же время на «Гознаке» подчеркивают, что новое приложение не выступает в качестве инструмента полноценной экспертизы подлинности банкнот, а поможет лишь для защиты от грубых подделок.

Приложение работает на русском и английском языках. Помимо функциональности проверки подлинности банкнот, оно также содержит общую информацию о банкнотах, их дизайне, технических характеристиках и визуальной защите.

По словам гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука, это второе такого рода приложение в мире (первое было создано для проверки подлинности евробанкнот). Предприятие рассматривает возможность выпуска мобильных приложений для проверки на подлинность и других банкнот, но эта задача осложняется тем, что у каждой банкноты свой алгоритм определения подлинности.

Как происходит проверка банкнот

Проверка банкноты происходит при помощи видеокамеры мобильного устройства. Камеру мобильного телефона можно направить на банкноту, после чего приложение определит ее номинал и сторону. В зависимости от этого на поверхности банкноты с помощью технологии дополненной реальности будет показана соответствующая анимированная картинка.

Анимированная автодорога на купюре 2000 рублей

Например, на лицевой стороне банкноты номиналом 2000 руб. появится трехмерное изображение ракеты, находящейся на стартовом столе космодрома «Восточный». Вокруг ракеты по орбите будут летать анимированные стилизованные изображения планет солнечной системы.

После определения номинала и стороны банкноты можно будет приступать к основной стадии проверки: наведя камеру телефона на банкноту, нужно совместить края банкноты с рамкой, показанной на экране. При правильном совмещении углы банкноты окрасятся в зеленый цвет, а телефон завибрирует.

Затем следует повторить совмещение банкноты с рамкой, однако уже с другого ракурса. В случае успешной проверки на экране появится зеленая надпись «Признаки подлинности обнаружены». При неудачной проверке можно повторить попытку, нажав на иконку в правом верхнем углу экрана.

Проверка банкноты 2000 рублей

В работе инструментария проверки существуют технические ограничения, связанные с возможностью камеры сфокусироваться на банкноте. В частности, есть ограничения по освещенности: света должно быть достаточно, рекомендуется уровнь дневного освещения. Однако при проверке стоит избегать прямых, ярких лучей света, направленных прямо на банкноту.

Технические требования для приложения

Минимальными техническими требованиями для запуска приложения является камера с разрешением не менее 5 МП и автофокусом, разрешение экрана не менее 800x400 пикселей, акселерометр, оперативная память от 1 ГБ, 4-ядерный процессор с частотой 1 ГГц для Android-устройств и 2-ядерный процессор с частотой 1 ГГц для Apple-устройств, операционная система Android версии 4.2 и iOS версии 9 и 300 МБ памяти для установки приложения.

Рекомендуемыми техническими требованиями для полноценного функционирования приложения является камера с разрешением от 5,8 МП, оперативная память от 2 ГБ, 8-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц для Android-устройств и 2-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц для Apple-устройств, операционная система Android версии 6 или IOS версии 10.