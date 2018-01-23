В Госдуму внесен законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий регистрацию пользователей в соцсетях по удостоверению личности. Основанием для введения такой меры заявлено стремление защитить детей от неподходящего контента и буллинга. Для этого пользователей до 14 лет должны регистрировать в соцсетях родители.

Законопроект Милонова

В Госдуму внесен законопроект, который требует от пользователей интернета в России раскрывать и подтверждать свою личность при регистрации в социальных сетях. Для этого пользователь должен предъявить электронный вариант документа, удостоверяющего личность. Правило распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России. Все уже существующие аккаунты должны быть приведены в соответствие с новыми нормами в течение года после вступления в силу закона, если он будет принят.

Законопроект был внесен депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым, который является членом комитета по международным делам. Документ представляет собой поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Порядок регистрации

Законопроект гласит, что при регистрации в соцсети пользователь должен предоставить удостоверение личности, которое содержит его фамилию, имя, отчество и возраст. Список разрешенных к предъявлению документов будет установлен уполномоченным органом. Также пользователь дает согласие на обработку его персональных данных.

Если пользователю еще нет 14 лет, регистрацию должны проводить его законные представители, то есть родители, усыновители или опекуны. Они должны подать в электронном виде письменное согласие на регистрацию своего подопечного в соцсети, свои удостоверения личности и документы об опекунских правах. Менять пароль малолетнего пользователя в соцсети имеют право только его законные представители.

Пояснение авторов

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что он поможет уберечь малолетних пользователей от преступных посягательств в соцсетях, а также защитить их здоровье, нравственное и духовное развитие. Отдельно уточняется, что законопроект нацелен на предупреждение случаев, когда дети и подростки своими руками причиняют вред своей жизни и здоровью.

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Кроме того, законопроект рассматривается как профилактика правонарушений, совершаемых детьми по отношению к окружающим. В пример авторы приводят недавние случаи насилия в российских школах.

В записке рассматривается также проблема создания поддельных аккаунтов в соцсетях. Авторы отмечают, что в настоящий момент любой злоумышленник может создать учетную запись от имени другого лица и разместить там компрометирующие его публикации, вплоть до совершения преступления под чужим именем. Как принятие псевдонима такие действия рассматриваться не могут, поскольку регистрация в соцсетях не включена в список закрепленных законодательно случаев использование псевдонима.

Статистика по детям в соцсетях

Авторы документа сообщают, что, по их данным, около половины детей в России выходит в интернет с компьютера, которые делят с другими пользователями. 57% школьников используют для посещения соцсетей ПК, 45% — мобильный телефон. При этом 70% российских детей в возрасте 9-10 лет и более 90% детей старше 13 лет пользуются интернетом без контроля взрослых. 80% детей, использующих интернет, имеют аккаунты в соцсетях, причем у трети школьников насчитывается более одного аккаунта.

Каждый детский аккаунт имеет в среднем около 50 друзей, в 16% случаев их количество превышает сотню, пишут авторы законопроекта. Всего 62% детей ограничивают или частично ограничивают доступ к своим страницам. От 60% до 80% школьников сообщают на страницах настоящую фамилию, возраст, номер школы и публикуют свое фото, по которому их можно узнать. Треть школьников размещают в соцсетях номера телефонов и домашние адреса.

Авторы законопроекта отмечают, что около 17% российских детей видят сексуальный контент во всплывающих окнах в соцсетях, в то время как в Европе этот показатель составляет 3%. Кроме того, социальные сети используются как площадка для буллинга (травли) детей, в ходе которого о них размещается неприличная или обидная информация, или же им отправляются сообщения такого характера.

Кроме того, «46% детей в возрасте 11-16 лет сталкивались с сайтами, несущими угрозу их физическому здоровью и благополучию, а также с сайтами, где пропагандируется насилие и расовая ненависть. 29% детей сталкиваются с ненавистническим контентом, 28% детей посещают сайты, где обсуждаются способы чрезмерного похудения, 14% детей заходят на сайты, посвященные причинению физического вреда себе и другим людям, 13% — на сайты, пропагандирующие наркотики, 11% — на сайты, описывающие способы совершения суицида», — перечисляют авторы законопроекта. По их мнению, предложенный законопроект должен снизить эти показатели.