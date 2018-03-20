Власти: Биометрические данные россиян будут продавать банкам по 200 руб. за штуку

Согласно проекту нового приказа Минкомсвязи, за каждую успешную идентификацию пользователя с помощью Единой биометрической системы банки будут платить 200 руб. Половину этих денег будет получать банк, который разместил в системе биометрию идентифицируемого пользователя.

Приказ Минкомсвязи

Минкомсвязи официально предложило сделать пользование Единой биометрической системой платным для банков — за каждую успешную идентификацию пользователя банк будет платить оператору системы 200 руб. Такое предложение содержится в проекте приказа Минкомсвязи, выложенном на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. В том случае, если приказ будет принят, он вступит в силу с 30 июня 2018 года. Общественное обсуждение проекта продлится до 3 апреля 2018 г.

Успешная идентификация подразумевает определенную, установленную законом, степень совпадения биометрических данных идентифицируемого пользователя с профилем, который есть в системе. Если совпадение недостаточно полное, идентификация считается неуспешной и, соответственно, не оплачивается.

Оператор системы, в свою очередь, будет передавать 50% вознаграждения с учетом НДС тому банку, который снял с этого пользователя биометрические показатели и добавил в базу. Отчисления будут выплачиваться с каждой оплаченной идентификации все то время, пока действителен предоставленный банком биометрический шаблон.

Все расчеты между банками и оператором системы производятся на основании соответствующих договоров. Напомним, оператором Единой биометрической системы стал «Ростелеком».

Откуда взялась сумма

В пояснительной записке к проекту приказа сообщается, что «размер платы и вознаграждения, устанавливаемые в Проекте приказа, рассчитывались с учетом фактических расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических персональных данных и издержек оператора на создание единой биометрической системы с учетом срока ее окупаемости 8-10 лет при позитивном сценарии развития использования биометрических технологий в Российской Федерации».

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Затраты на ее создание оцениваются в 247,6 млн руб., не считая расходов самих банков на оборудование. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

Минкомсвязи предложило сделать Единую биометрическую систему платной

По всей России система начнет работать с 1 июля 2018 г., поскольку для этого необходимо внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. На первом этапе к системе будут подключены только банки. Участие в проекте подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк.

Для идентификации пользователей будут использоваться два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен. Пользователю необходимо будет один раз посетить офис соответствующего банка и сдать образцы своей биометрии.

Оплата использования

В начале ноября 2017 г. председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин сообщил изданию «Известия», что система будет бесплатной для банков до 2020 г., однако потом за ее использование придется платить. Для крупных организаций будут предусмотрены скидки, также стоимость услуги будет меньше, если банк поставляет системе много биометрических данных, отметил он. «Ростелеком» в ответ заявил, что об условиях оплаты говорить пока рано. Центробанк высказался в том духе, что предоставление удаленных услуг само по себе станет для банков способом сэкономить.

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», Порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.