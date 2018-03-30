Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России

Стремительно набравшее популярность приложение GetContact договорилось с Роскомнадзором о легализации своей работы. Приложение будет хранить на территории России данные российских граждан, а также информировать по SMS о факте их использования.

Роскомнадзор нашел «общий язык» с GetContact

Разработчики приложения GetContact сообщили в официальном письме, направленном замглавы Роскомнадзора Александру Панкову, о своем намерении исполнять требования Закона «О защите персональных данных». Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Речь идет о локализации баз данных российских пользователей GetContact на территории России. Также разработчики GetContact локализуют для российских пользователей пользовательское соглашение и политику конфиденциальности.

GetContact разошлет SMS тем, кто его не установил

Кроме того, GetContact обещает применить инновационное решение. Планируется реализовать техническую возможность уведомлять лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через мессенджеры или, при отсутствии их у пользователей, посредством SMS.

Для чего нужен GetContact

Напомним, приложение GetContact позволяет узнать, под каким именем или ником владелец телефонного номера записан у своих знакомых. Для этого приложение при установке на смартфон пользователя запрашивает доступ к его записной книжке и к его профилю на Facebook.

GetContact будет хранить в России данные российских граждан

и информировать по SMS о факте их использования

В числе прочего приложение должно помочь в борьбе с распространением спама. Разработчиком приложения является одноименная британская компания, которая принадлежит гражданам Турции Мастафе Севинчу и Бураку Селахаттину Саглыку.

Шум вокруг GetContact в России начался в начале марта 2018 г., когда пользователи стали устанавливать приложение и рассказывать об этом в социальных сетях. GetContact быстро занял первое место по популярности в российских магазинах приложений AppStore и Google Play.

Сразу же появился и скепсис относительно законности использования приложения, которому пользователи передают все данные из своей записной книжки, а дальнейшее их использование неизвестно.

Более того, Закон «О персональных данных» разрешает хранить, обрабатывать и передавать третьим лицам персональные данные граждан только с их согласия. Но пользователь при установке приложения дает согласие только на обработку своих персональных данных, но не на персональные данные иных лиц, находящихся в его записной книжке. Кроме того, с 2015 г. закон требует хранить персональные данные россиян только на территории России.

Как Роскомнадзор предостерегал от использования GetContact

С предостережением относительно GetContact на своих страницах в социальных сетях выступил и Роскомнадзор. «Мы понимаем, что вас снедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей, - заявили в ведомстве. - Но все же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных».

В Роскомнадзоре напомнили, что «недобросовестные разработчики» такого рода приложение могут передать собранные ими данные куда угодно: коллекторам, мошенникам, недобросовестным финансовым брокерам и т.д. Кроме того, в ведомстве указывали, что среди данных записной книжки могут быть номера кредитных карт, их PIN-коды, пароли от личных кабинетов и др.

Тогда же в ведомстве пообещали провести проверку законности работы GetConctact. Теперь же из сообщения ведомства следует, что стороны пришли к взаимопониманию.

Отметим, что ранее GetContact был заблокирован в Казахстане и Азербайджане - как раз из-за нарушений законодательства в области персональных данных. После этого в Казахстане был создан клон приложения - «GetContact_». Данное приложение также было заблокировано властями Казахстана, но он переименовалась в Pootin и в начале марта заняло второе место по популярности в российских магазинах приложений.

Юристы вызывают сомнения в законности работы GetContact

Пресс-служба Роскомнадзора на момент публикации этого материала не ответила на вопросы CNews относительно работы приложения Pootin. Юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян считает «негативной» новость о достижение договоренностей между разработчиками GetContact и Роскомнадзором.

«Выполнение требований о локализации персональных данных не обеспечит выполнение GetContact остальных требований законодательства о персональных данных, в особенности GDPR (Общий регламент по защите данных Евросюза, которые вступает в силу в конце мая - прим. CNews), - говорит Дарбинян. - Скорее всего, российские власти поняли, что собранные этим приложением базы данных могут быть им полезны. Тем более, если приложение будет хранить данные на территории России, то, теоретически, власти смогут получить доступ и к данным о его зарубежных пользователях».