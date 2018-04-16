Opera закрыла свой бесплатный VPN

Opera Software сообщила о прекращении работы бесплатного сервиса Opera VPN для мобильных платформ. Вместо него компания предлагает использовать принадлежащий ей же платный SurfEasy. Популярность Opera VPN резко пошла в гору в последние дни в связи с блокировкой Telegram.

«Олаф уходит в отставку»

Сервис Opera VPN для Android и iOS прекратит работу 30 апреля, о чем компания Opera Software сообщила на его официальном сайте. «Олаф уходит в отставку», — так выразились разработчики о закрытии сервиса, проиллюстрировав заявление изображением грустного рыжебородого викинга, символа сервиса. Компания приносит пользователем извинения за возможные неудобства и предлагает им перейти на другой VPN-сервис — SurfEasy, разработкой которого занимается также Opera Software.

Opera VPN является одним из самых востребованных в России VPN-сервисов. Недавний скачок его популярности профильные СМИ связывают с возникшей необходимостью VPN-доступа к заблокированному мессенджеру Telegram. В частности, 13 апреля 2018 г., когда суд принял решение о блокировке мессенджера, Opera VPN поднялся на первую строчку в рейтинге поисковых запросов российского App Store.

Что взамен

SurfEasy — это платный сервис, но разработчик предлагает пользователям последних версий Opera VPN для iOS и Android скидку на использование SurfEasy Total VPN в размере 80%. Подписчики тарифного плана Opera Gold смогут бесплатно мигрировать на SurfEasy Ultra и также бесплатно пользоваться им в течение года. SurfEasy Ultra предлагает безлимитное использование на пяти устройствах с доступом к 28 регионам.

Компания считает преимуществом SurfEasy то, что он поддерживает Windows, Mac, iOS, Android и Amazon-устройства. Кроме того, SurfEasy ведет политику полного отказа от регистрации действий пользователя в журнале, что обеспечивает конфиденциальность его использования.

Викинг Олаф уходит в отставку

Разработка SurfEasy началась в 2011 г. одноименный канадской компанией. В марте 2015 г. Opera выкупила SurfEasy с намерением интегрировать его в свои продукты. В апреле 2016 г. в версиях браузера Opera для ПК появился бесплатный встроенный VPN, созданный на основе SurfEasy.

Запрет VPN в России

Напомним, с 1 ноября 2017 г. в России вступил в силу закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки ставят вне закона технологии, позволяющие обойти блокировку тех или иных ресурсов (анонимайзеры) и VPN-сервисы. Чтобы продолжить работу в России, эти сервисы должны самостоятельно ограничивать доступ к сайтам, заблокированным на территории страны.

Роскомнадзору предписано также ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся руководства по обходу блокировок. Ссылки на такие ресурсы должны быть заблокированы операторами поисковых систем после включения в специальный перечень Роскомнадзора. В случае несоблюдения требований закона, поисковые системы могут быть оштрафованы.

В феврале 2018 г. СМИ сообщали, что с момента вступления закона в силу правоохранительные органы так и не направили в Роскомнадзор ни одного требования, касающегося блокировки VPN-сервисом или анонимайзером запрещенного ресурса, отказ от которой мог бы повлечь за собой блокировку самого VPN-сервиса или анонимайзера.