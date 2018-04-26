В США оценили утраченную приватность пользователей в 7 центов на человека

Комиссия по биржам и ценным бумагам США выписала штраф Yahoo за то, что руководство корпорации не уведомило инвесторов об утечке 2014 г. Тогда хакерам попали в руки персональные данные 500 млн человек.

Штраф Yahoo за утечку

Комиссия по биржам и ценным бумагам США оштрафовала Yahoo на $35 млн за массированную утечку данных, произошедшую в 2014 г. Тогда хакерам удалось украсть имена пользователей, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождений и зашифрованные пароли полумиллиарда пользователей сервисов Yahoo. Злоумышленникам даже удалось добраться до контрольных вопросов для восстановления паролей, заданных пользователями.

Информация о взломе стала достоянием общественности только в 2016 г. Комиссия по биржам и ценным бумагам штрафует Yahoo не за сам факт утечки, а за то, что руководство компании не раскрыло информацию о ней ни своим инвесторам, ни аудиторам. Члены правления корпорации признались, что были в курсе произошедшего, но предпочли умолчать об инциденте.

Отметим также, что позднее руководство Yahoo признало факт еще одной, более крупной утечки от 2013 г., когда хакеры, предположительно связанные с иностранным государством, похитили по предварительной информации данные миллиарда, а по уточненным сведениям — трех миллиардов пользователей. То есть в той или иной степени утекли данные всех клиентов Yahoo.

Yahoo скромно оштрафовали за гигантскую утечку пользовательских данных

Информация об этом стала публичной уже после того, как Yahoo в авральном режиме была продана корпорации Verizon.

Семь центов за человека

Первые переговоры о приобретении Verizon активов Yahoo прошли летом 2016 г. Сумма сделки должна была составить $4,83 млрд, что примерно в восемь раз меньше рыночной капитализации компании, на тот момент составлявшей $37 млрд.

При этом капитализация именно интернет-бизнеса Yahoo, по словам экспертов, была уже «ниже нуля». Основную часть рыночной стоимости компании составляла входящая в ее состав дочерняя Alibaba.

Из-за публикаций сведений об утечках пользовательских данных сделка едва не сорвалась. В итоге компания Verizon добилась снижения цены до 4,48 млрд. Но даже на этом фоне штраф в $35 млн выглядит незначительным: за каждого пользователя, чьи данные утекли в 2014 г., Yahoo/Verizon должна будет выплатить 7 центов.

«После случившихся утечек руководство Yahoo, видимо, осознало отсутствие очевидных финансовых перспектив компании и предпочло избавиться от активов до того, как они сильно потеряют в цене, — отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Информационные технологии будущего". — В какой-то степени это сработало. Однако теперь Verizon придется бороться с последствиями кризисной ситуации, фактически сформированной прежним руководством Yahoo, выплачивая многочисленные штрафы и компенсации».