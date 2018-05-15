Минкомсвязи меняет название и получает нового главу

Руководившему Минкомсвязи последние шесть лет Николаю Никифорову предположительно не продлят полномочия. Министерство сменит название, а его руководителем с большой долей вероятности станет Константин Носков, глава Аналитического центра при Правительстве.

Новый министр по ИТ — Константин Носков

Преемником Николая Никифорова на посту министра, отвечающего за ИТ и связь, в составе нового Правительства России станет Константин Носков, который с 2012 г. руководит Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Об этом в ночь на 15 мая 2018 г. сообщили несколько Telegram-каналов и позже подтвердили CNews два осведомленных источника.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву предложили создать на основе Минкомсвязи Министерство цифрового развития и связи, передав в него полномочия в области цифровой экономики, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к Правительству. По его словам, это предложение направил заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов, который курирует цифровую экономику и, предположительно, будет назначен вице-премьером, приняв на себя сферу ответственности Аркадия Дворковича.

К вечеру 15 мая Президент России Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Минкомсвязи переименовывается в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Отметим, что возглавляемый Константином Носковым центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства по основным вопросам социально-экономического развития страны в сфере ИТ, а также финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, инноваций и др.

Главный кандидат на пост ИТ-министра Константин Носков

Покидающий свой пост Николай Никифоров занимал кресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева.

Первая реакция отрасли

Возможное назначение Константина Носкова в позитивном ключе воспринимает глава АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, занимавший пост замглавы Минкомсвязи в команде Щеголева. «Константин хороший управленец, разбирается в ИТ и его назначение будет шагом вперед по сравнению с сегодняшним министерством», — сказал он в разговоре с CNews.

«Хуже не будет», — лаконично прокомментировал CNews предполагаемую смену министра по ИТ директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Трудовая биография Константина Носкова

Константин Носков родился в 1978 г. в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области.

В 2000 г. он кончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и магистратуру Высшей школы экономики по специальности «Стратегическое управление».

В 2000-2001 гг. Носков выступал экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. В 2001-2008 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли России. В 2001-2004 гг. был в нем главным специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями. В 2004-2008 гг. был заместителем директора департамента стратегии социально-экономических реформ, заместителем директора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса.

С 2008 по 2011 гг. Носков работал в Правительстве Российской Федерации — сначала в качестве замдиректора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления, с 2009 по 2011 гг. на должности директора департамента информационных технологий и связи.

Руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Носков был назначен 30 ноября 2012 г.