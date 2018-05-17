Власти США запустили фальшивое ICO

Комиссия по ценным бумагам США создала в интернете сайт, посвященный ICO криптовалюты HoweyCoins. Сайт выглядит как настоящий, однако при попытке купить токены пользователь попадает на страницу с признанием, что это ненастоящая криптовалюта, и что он мог прямо сейчас стать жертвой мошенников.

SEC проводит ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентство, главный надзорный и регуляторный орган на рынке ценных бумаг США.

Фальшивое ICO предлагает приобрести токены криптовалюты под названием HoweyCoins. Сайт имеет красочный дизайн, сам проект проработан вплоть до мельчайших деталей. Однако как только пользователь нажимает на кнопку «купить монеты», ссылка уводит его на страницу, где SEC сообщает, что HoweyCoins — это ненастоящая криптовалюта, а покупка токенов как таковая — в любом случае рискованное занятие.

Очень хорошая подделка

Внешне фальшивый сайт выглядит как настоящее объявление о предварительной продаже токенов. Идея HoweyCoins заключается в том, что этой криптовалютой можно оплачивать расходы во время путешествий — перелеты, отели, аренду автомобилей, услуги класса люкс и т. д. Все это будет обходиться дешевле, чем при оплате другими способами, утверждают авторы проекта. Также инвестору обещают прибыль от приобретения HoweyCoins на уровне 1-2% в день. На протяжении двух месяцев 2017 г. прибыль составила в среднем 72%, уверяет реклама.

На главной странице сайта идет отсчет времени, в течение которого инвестор еще может успеть получить бонус в 15%. На этой же странице представлена система скидок от «платиновой» до «бронзовой». Навигацию по сайту обеспечивает подробное, полностью рабочее меню. Инвестор может познакомиться с командой проекта — под шестью фотографиями стоят имена сотрудников с указанием занимаемой должности. По ссылке можно скачать документ с анализом рынка путешествий и перспектив использование на нем криптовалют.

SEC проработала фейковое ICO вплоть до имен и фотографий несуществующих сотрудников

Сайт богато иллюстрирован фотографиями экзотических мест и успешных людей. На нем размещены хвалебные отзывы знаменитостей о рекламируемой криптовалюте, к отзывам даже привязаны специально созданные аккаунты в соцсети Twitter.

Предупреждение SEC

Однако когда заинтересовавшийся инвестор нажимает одну из кнопок «Купить монеты сейчас!», которые разбросаны по всему сайту, он переходит на сайт SEC для индивидуальных инвесторов, точнее — на специальную страницу этого сайта, посвященную проекту HoweyCoins.

«Если вы откликнулись на предложение об инвестициях вроде этого, то вы могли стать жертвой мошенничества: HoweyCoins — это абсолютная фальшивка», — так озаглавлена страница. Далее SEC приводит список настораживающих моментов в рекламе ICO, которые могут свидетельствовать о наличии мошеннической схемы.

Это может быть обещание скорой и гарантированной прибыли, использование имен знаменитостей, а также обещание, что торговля данной криптовалютой находится в соответствии с регулировками самой SEC. Также в список вошли возможность оплаты с помощью любой кредитной карты и обещания в скором времени резко поднять стоимость токенов. Все эти маркеры присутствуют в рекламе фальшивой HoweyCoins.

SEC поясняет, что создала фейковое ICO с целью повышения уровня знаний инвесторов о таких проектах. Само слово HoweyCoins обыгрывает название теста Хауи — методики, с помощью которой сама же SEC определяет, является ли та или иная финансовая операция инвестицией, то есть распространяется ли на нее действие закона «О ценных бумагах».