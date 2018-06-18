Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео

Tesla загорелся на улице

Электромобиль Tesla, принадлежащий британскому режиссеру и продюссеру Майклу Моррису (Michael Morris), загорелся без каких-либо видимых причин посреди улицы в Лос-Анжелесе. Машина двигалась по бульвару Санта-Моника, когда в передней части кузова произошло возгорание.

Сам режиссер в этот момент находился в салоне, однако успел покинуть его, предупрежденный о возгорании прохожими, поэтому не пострадал. Горящую машину успели снять на видео, которое жена Морриса, актриса Мэри Маккормак (Mary McCormack), выложила в социальную сеть Twitter.

«Вот что случилось сегодня с моим мужем и его машиной. Без аварии, как гром среди ясного неба, во время движения по бульвару Санта-Моника. Спасибо доброй паре, которые махали ему руками и сказали остановиться. И спасибо Богу, что мои три маленькие девочки не были в машине вместе с ним», — написала актриса в Twitter.

Технические детали

Маккормак позднее добавила в Twitter, что это «не была Tesla с автопилотом, или что там еще. Это была нормальная Tesla».

Лейтенант шерифов Уильям Нэш (William Nash) из Западного Голливуда подтвердил, что помощники шерифа увидели дым, выходящий из электромобиля, а потом и пламя. Помощники запросили помощь пожарных, которые быстро погасили огонь.

Электромобиль Tesla загорелся без видимых причин

По словам Нэша, причиной возгорания могла стать неисправная батарея. В Tesla инцидент называли «чрезвычайно необычным явлением», пишет The Guardian, и начали расследование происшествия. Компания отмечает, что ее электромобили менее склонны к возгораниям, чем те авто, которые работают на топливе.

Майкл Моррис, бывший режиссер лондонского театра «Олд Вик», известен также режиссурой отдельных эпизодов таких популярных телешоу Netflix как «13 причин почему», «Королевство», «Бесстыдники», «Проповедник» и «Карточный домик». С 2003 г. женат на актрисе Мэри Маккормак, известной по фильмам «1408», «Планета Ка-Пэкс» и «Столкновение с бездной».

Аварии с участием Tesla

Во многих из известных аварий с участием Tesla автомобили находились под управлением автопилота. Например, в мае в штате Калифорния электроседан Tesla Model S под управлением автопилота врезался в припаркованный на обочине полицейский автомобиль. В момент столкновения в салоне полицейской машины никого не было, однако водитель самой Tesla получил некоторые травмы.

До этого, также в мае, Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, столкнулся со стоящей пожарной машиной на трассе неподалеку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В результате водитель пожарной машины получил травмы, а у водителя Tesla, 29-летней девушки по имени Хизер Ломмацч (Heather Lommatzsch), оказалась сломана нога. Хизер утверждает, что перед аварией никаких предупреждений от автопилота не поступало, хотя девушка была уверена, что он сам остановит машину, обнаружив угрозу столкновения.

В марте, также в Калифорнии, медикам не удалось спасти водителя Tesla Model X, автомобиль которого, находясь под управлением автопилота, врезался в бетонный разделитель на трассе Highway 101 в Маунтин-Вью, после чего распался на части и загорелся. Погибший 38-летний Вэй Хуанг (Wei Huang) работал инженером в Apple и до происшествия жаловался продавцу автомобиля на автопилот, но не получил помощи.