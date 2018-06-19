Илон Маск обвинил диверсанта в неудачах Tesla

Илон Маск разослал сотрудникам Tesla письмо, в котором сообщил, что в компании был найден диверсант. Злоумышленник вносил изменения в код производственной операционной системы и передавал посторонним секретную информацию. Маск призвал персонал быть особенно бдительным в следующие недели, пока компания наращивает производство Tesla Model 3.

Диверсант в Tesla

Гендиректор американского автопроизводителя Tesla Илон Маск (Elon Musk) разослал сотрудникам компании внутреннее письмо, в котором сообщил, что среди персонала был найден диверсант. Этот человек виновен в «довольно масштабном и разрушительном саботаже» по отношению к операциям компании, пишет Маск. В частности, глава Tesla обвиняет саботажника в изменении программного кода внутренних продуктов и передаче данных сторонним лицам.

Копия письма имеется в распоряжении ресурса CNBC, которому сотрудники из различных подразделений Tesla подтвердили факт его получения. Письмо было отправлено вечером в воскресенье, 17 июня.

Маск уточняет, что изменения были внесены в код производственной операционной системы Tesla, для чего были использованы фальшивые пользовательские имена. Информация, переданная диверсантом на сторону, имела высокий уровень конфиденциальности. Кому именно были переданы данные, пока неизвестно.

В письме сообщается, что точные масштабы разрушительной деятельности саботажника еще не определены. Свои действия диверсант мотивировал тем, что ему не дали повышение, к которому он стремился. В Tesla было начато расследование, которое должно установить, были ли у злоумышленника сообщники внутри компании, и с кем он сотрудничал за ее пределами.

Маск напоминает в письме, что у Tesla много противников, включая шорт-селлеров с Уолл-стрит, нефтегазовые компании и производителей традиционных автомобилей. Он дает понять, что диверсант может быть связан с кем-то из них. Глава Tesla просит сотрудников быть особенно бдительными в следующие несколько недель, пока компания наращивает производство недорогих Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю, поскольку именно в этот период у ее врагов будет наиболее сильная мотивация для причинения вреда бизнесу.

Пожар на фабрике

Утром в понедельник, 18 июня, Маск разослал сотрудникам Tesla еще одно внутреннее письмо, которое также имеется в распоряжении CNBC. В нем гендиректор сообщил, что в воскресенье на несколько часов на фабрике компании была остановлена работа линии сборки кузовов автомобилей, причиной чего послужил «небольшой огонь». В ту части линии, где произошел инцидент, поступают уже сваренные из металлических деталей, но еще не окрашенные кузова.

Илон Маск обнаружил диверсанта среди сотрудников Tesla

Маск сообщил, что в районе возгорания не было сотрудников, поэтому никто не пострадал, а оборудование было повреждено огнем незначительно. Само возгорание он охарактеризовал как «странный инцидент, который трудно объяснить». Гендиректор попросил персонал проявлять бдительность к случаям возможного небрежения или саботажа. Позднее Tesla официально подтвердила происшествие, уточнив, что это было возгорание в воздушном фильтре в сварочной области.

Это не первый пожар на производственных мощностях Tesla за последнее время. С 2014 г. фабрика компании во Фримонте загоралась как минимум четыре раза. Пожар, произошедший в апреле 2018 г., привел к остановке производства.

Реструктуризация Tesla

На днях CNews писал, что в ходе реорганизации компании, которая должна помочь Tesla выйти на прибыльность, Илон Маск объявил о сокращении 9% штата. Таким образом Tesla пытается контролировать увеличение расходов, связанное с наращиванием производства Model 3. Впервые за 15 лет сокращения пройдут по всей компании. По состоянию на конец 2017 г. штат Tesla насчитывал около 37,5 тыс. сотрудников. Таким образом, сокращения затронут примерно 3,4 тыс. человек. За последние 5 лет штат Tesla увеличился примерно в 12 раз.

Работники производственных предприятий в программу включены не будут, поэтому сокращения не должны помешать планам нарастить производство Model 3. Чтобы выйти на запланированный объем производства, Маск добавил третью смену на фабрике. Кроме того, в Германии для Tesla была построена автоматическая линия сборки, которая затем была перевезена и установлена в США. Компания планирует довести выпуск Model 3 до 5 тыс. в неделю к концу июня.

Помимо этого, в рамках реструктуризации Tesla не будет возобновлять договоренность о продажах солнечных аккумуляторов с сетью магазинов Home Depot, а вместо этого постарается нарастить их продажи в собственных магазинах и через интернет. Ранее в 2018 г. в магазинах Home Depot было развернуто около 800 точек продаж Tesla.