WhatsApp признал, что до переписки его пользователей могут добраться все желающие

WhatsApp отметил в официальной инструкции по созданию резервных копий чатов в Google Drive, что данные в этих бэкапах не защищены сквозным шифрованием. Мессенджер сделал это после того, как заключил с Google соглашение о свободных бэкапах для своих пользователей — они больше не будут учитываться в лимит памяти, который есть у пользователя в Google Drive.

Предупреждение WhatsApp

Мессенджер WhatsApp официально сообщил пользователям, что резервные копии чатов, которые они сохраняют в хранилище Google Drive, не защищаются сквозным шифрованием. Информация была размещена на странице часто задаваемых вопросов WhatsApp, где находится инструкция по созданию бэкапов в Google Drive.

Бэкапы, которые обычно создаются пользователями мессенджеров на различных облачных платформах, позволяют перенести чаты на новое устройство при смене смартфона. Создание резервных копий чатов поддерживают WhatsApp, Viber и другие мессенджеры.

Для пользователей iOS отсутствие сквозного шифрования в бэкапах WhatsApp на Google Drive не представляет большой проблемы — они могут выбрать опцию сохранять чаты в iCloud, где все данные шифруются по умолчанию. Однако у пользователей Android нет выбора — они могут сохранять чаты только в Google Drive. Таким образом, к этим чатам, не защищенным сквозным шифрованием, могут получить доступ специалисты, обладающие достаточными навыками, в том числе представители спецслужб.

Новое соглашение WhatsApp и Google

Ранее в этом месяце WhatsApp и Google заключили новое соглашение о сохранение бэкапов в Google Drive. Если раньше сохраненные чаты WhatsApp входили в лимит памяти, который Google Drive бесплатно предоставляет пользователю, то теперь бэкапы мессенджера в этом лимите не учитываются.

WhatsApp предупредил пользователей, что резервные копии их чатов не шифруются

Таким образом, пользователь теперь может сохранять в Google Drive любое количество чатов WhatsApp любого объема, со всеми присутствующими там изображениями, видео и другими файлами. Бесплатные 15 ГБ места в Google Drive, соответственно, можно полностью расходовать на другие цели. Это существенное изменение — с учетом того, что 1,5 млрд активных пользователей WhatsApp по всему миру ежедневно отсылают более 60 млрд сообщений. У многих из них объем резервных копий чатов превышает 2 ГБ.

Кроме того, по новому соглашению те бэкапы WhatsApp, которые не обновлялись более года, будут автоматически удалены из Google Drive. Новые правила вступят в силу 12 ноября. В связи с заключением нового договора, WhatsApp счел необходимым сообщить пользователям, что бэкапы в Google Drive не защищены сквозным шифрованием.

Ресурс ZDNet отмечает, что мессенджер предупреждал об этом и раньше, но теперь он поместил сообщение на страницу с официальной инструкцией по созданию бэкапа. Издание рекомендует пользователям прибегнуть к тем мерам безопасности, которые предлагает Google — установить сложный пароль на аккаунт и двухфакторную аутентификацию.