«Цифровая экономика»: Российские антивирусы будут принудительно устанавливать на все импортные ПК

Минкомсвязи выступило с инициативой обязательной предустановки российских антивирусов на все ПК, которые продаются в стране — как отечественные, так и импортные. Рынок опасается, что это повредит качеству антивирусов, так как подорвет свободную конкуренцию.

Инициатива Минкомсвязи

С 1 августа 2020 г. в России может быть на законодательном уровне введена обязательная предустановка отечественных антивирусов на все ПК — как произведенные в России, так и импортированные из-за рубежа. С таким предложением выступило Минкомсвязи, как следует из паспорта национального проекта «Цифровая экономика», который был внесен в правительство и копия которого имеется в распоряжении CNews.

В правительстве опасаются, что введение подобной нормы может быть расценено как нарушение принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Поэтому Минэк предлагает обосновать новые требования соображениями национальной безопасности — правила ВТО позволяют допускать исключения в подобных случаях.

Реакция рынка

Мнения игроков ИБ-рынка по поводу инициативы Минкомсвязи разделились. Президент группы «Инфовотч» Наталья Касперская в разговоре с «Коммерсантом» заявила, что это оправданное требование, поскольку антивирусы собирают данные и отправляют их на анализ производителю, и в целях безопасности страны будет лучше, если данные не будут отправляться за границу.

Эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум опасается, что такой подрыв свободной конкуренции отрицательно скажется на качестве устанавливаемых антивирусов — несмотря на то, что в России производятся достойные продукты в данной сфере. Глава производителя антивирусов ESET в России и СНГ Денис Матеев также высказывается в пользу свободного выбора антивируса пользователем.

«Цифровая экономика» и кибербезопасность

Ранее CNews писал, что программа «Цифровая экономика» предполагает ряд мер по усилению импортозамещения в сфере ИКТ. Планируется создать меры для приоритетной закупки отечественного софта, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, разработать основные виды общесистемного и прикладного ПО и обязать осуществлять предустановку российских антивирусов на все компьютеры.

Предустановка российских антивирусов на все компьютеры в России станет обязательной

В частности, предполагалось, что во II квартале 2019 г. будет законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также предполагалось, что в начале 2019 г. будет создана система добровольного декларирования уровня безопасности продуктов и услуг ИКТ («Декларация информационной безопасности»). Тогда же будет создана система стимулов создания российской продукции в области информационной безопасности и увеличения ее доли в условиях цифровой экономики.

Во II квартале 2020 г. планировалось разработать национальные стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной реальности и технологий искусственного интеллекта.

В том же году планировалось обеспечить контроль применения и развития перспективных технологий идентификации участников информационного взаимодействия, включая технологии биометрической идентификации, многофакторной идентификации на основе ЕСИА и иных технологий идентификации.

Похожие инициативы

Похожие предложения звучали и от других ведомств — например, в июле 2018 г. CNews писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство дорожную карту по развитию конкуренции на 2018-2020 гг., в которой предложила законодательно обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства отечественные приложения, в том числе антивирусы. Помимо антивирусов речь шла о российских аналогах браузеров, почтовых клиентов, аудиоплееров и т. п.

Проект «дорожной карты» был подготовлен в апреле 2018 г. из-за поступивших в ФАС жалоб о приложениях на мобильных устройствах, которые «устанавливаются автоматически и без возможности удаления». Соответствующий законопроект должен появиться к апрелю 2019 г.