США обесточили крупнейшую в мире военную базу, имитируя кибератаку

В США в ходе учений по кибербезопасности на 12 часов отключили от электричества самую крупную в мире военную базу. Руководство армии не предупредило об учениях заранее, чтобы посмотреть на реальные реакции персонала.

Учения в Форт-Брэгг

На крупнейшей военной базе США Форт-Брэгг без предупреждения отключили электричество, чтобы проверить, насколько служащие базы готовы к кибератакам. Света не было в течение 12 часов с 24 на 25 апреля 2019 г. — его отключили около 22:00 по местному времени и включили только на следующий день.

Поскольку электричество отключили без предупреждения, это вызвало замешательство и беспокойство среди персонала базы. Позднее руководство армии опубликовало извинение в Facebook за свои непредвиденные действия.

Армейские чиновники сообщили изданию Charlotte Observer, что данные учения были призваны «обнаружить недостатки в нашей инфраструктуре, работе и безопасности», а служащих базы не предупредили потому, что хотели «воссоздать достоверные реакции всех, кто непосредственно связан с оборудованием».

После отключения электричества служащие базы сообщали в Facebook и Twitter о затруднениях на автодорогах, вызванных тем, что светофоры внезапно перестали работать. Некоторые писали, что не могут обновить служебные документы. Многие жаловались на отсутствие информации по ситуации — служащие не могли добиться ответа, когда же электричество снова появится.

Целый город без света

Форт-Брэгг — это самая крупная военная база не только в США, но и в мире. Здесь базируется 18-й воздушно-десантный корпус армии США и Командование специальных операций США. База расположена в основном в округе Камберленд штата Северная Каролина в районе города Фейетвилл. Основанная еще в 1918 г., база занимает площадь около 650 кв. км.

Крупнейшая в мире военная база осталась без света в ходе имитации кибератаки

Форт-Брэгг состоит не только из тренировочных мощностей — по сути, это настоящий город с домами для военнослужащих и их семей, магазинами, ресторанами, отелями, музеями, почтой и т. д. По состоянию на 2013 г. персонал базы насчитывал более 52 тыс. военнослужащих, однако кроме них здесь же находилось более 12 тыс. служащих запаса и временно военнообязанных, более 8 тыс. гражданских сотрудников, более 3 тыс. контрактных военных и более 60 тыс. членов семей военнослужащих. Здесь же проживало примерно 98 тыс. военных на пенсии и их родственников.

Траты Минобороны на кибербезопасность

Напомним, Министерство обороны США увеличивает расходы на работу в киберпространстве: в 2019 г. оно получит на это $8,5 млрд, а на 2020 г. просит уже $9,6 млрд. Эта заявка была включена в план бюджета на 2020 г., предложенный Конгрессу президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Деньги должны пойти на «защиту сетей, информации и систем Министерства обороны, поддержку целей военного командования и защиту нации».

Из $9,6 млрд, которые Минобороны просит на кибернужды, около $3,7 млрд будет потрачено на наступательные и оборонительные операции в киберпространстве. Еще $5,4 млрд планируется направить на повышение уровня безопасности сетей, систем и данных министерства. Наконец, $61,9 млн будет израсходовано на модернизацию облаков общего назначения.

Кроме того, Министерство обороны собирается потратить $927 млн на искусственный интеллект и машинное обучение — развитием этих технологий занимается Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC). Часть средств будет направлена на развитие технологий распознавания лиц.