Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь

Google ведет историю покупок пользователя с момента создания аккаунта, включая подписки на приложения, покупки в интернет-магазинах и даже покупки, совершенные офлайн. Данные черпаются из квитанций, которые приходят покупателю на ящик Gmail. Отключить эту функцию или очистить историю довольно проблематично.

Новая функция Google

Аккаунт Google сохраняет историю покупок пользователя, совершенных как в интернете, так и офлайн. На это обратило внимание издание CNBC. Данные можно просмотреть по ссылке myaccount.google.com/purchases. В списке представлены покупки подписок на приложения, заказы на интернет-площадках типа Amazon и т. д. Англоязычные ИТ-издания сходятся во мнении, что большинство пользователей Google не знает об этой функции.

Журналисты CNews убедились, что в истории действительно отражены покупки, но не все — например, из 12 заказов на ozon.ru видны только восемь. При этом в списке на самом деле есть офлайн-покупки.

Сотрудник CNBC, например, нашел в своем списке покупок заказы на Amazon, покупки в офлайн-сети магазинов одежды Macy’s и сетях ресторанов DoorDash и Seamless. Ни одно из этих приобретений не совершалась каким-либо образом через Google. CNBC полагает, что Google собирает данные о покупках на основе квитанций, которые приходят на почтовый ящик Gmail. В списке есть все: какой десерт в каком ресторане и какого числа был съеден, когда и в каком магазине была куплена книга и т. д.

Журналист издания The Verge также подтверждает, что в истории представлены его покупки за последние десять лет, то есть с момента создания аккаунта. В списке присутствуют и некоторые офлайн-покупки, которые пользователь оплатил банковской картой. Он связывает это с работой специализированного ПО для точек продаж типа Square, которое привязывает номер кредитной карты к электронной почте Gmail, чтобы присылать на почтовый ящик квитанции.

Комментируя ситуацию, Google пояснила, что история включает в себя покупки, заказы и подписки, ведется для удобства пользователя, а просмотреть ее может только владелец аккаунта. Также компания уверяет, что не использует информацию о покупках для персонализации рекламы, и что пользователь может удалить данные в любое время.

Многие пользователи Twitter скептически восприняли пояснения компании — они полагают, что список покупок ведется вовсе не для их удобства, а для удобства компании.

Проблема удаления

CNBC пишет, что данные действительно можно удалить, но это придется делать отдельно для каждой записи. Кроме того, при этом в обязательном порядке удаляется квитанция, присланная на почтовый ящик Gmail. Но многие пользователи по разным причинам предпочитают сохранять квитанции на некоторые покупки.

В истории покупок Google действительно представлены покупки пользователя, но не все

В истории покупок содержится предупреждение, что покупки могут быть сохранены и в других сервисах Google. В связи с этим предлагается просмотреть и удалить эти данные на отдельной странице «Моя активность». Но на этой странице нет доступа к списку покупок, так что удалить их оттуда нельзя.

Google сообщила CNBC, что ведение истории покупок можно полностью отключить, но делается это в настройках поисковых предпочтений. Однако журналисты и там не нашли соответствующей опции.

Проблема приватности в Google

Google не раз упрекали в нарушении приватности пользователей. Известно, что компания годами просматривала переписку пользователей в Gmail, а полученные сведения использовала в целях показа релевантной рекламы. Google отказалась от этой практики в июне 2017 г. Но в июле 2018 г. компании пришлось давать объяснения на тему того, почему доступ к переписке в Gmail имеют разработчики сторонних приложений.

В августе 2018 г. Bloomberg писал, что Google заключила секретное соглашение с MasterCard, согласно которому оператор платежной системы будет предоставлять компании данные о транзакциях. С помощью этих данных Google намерена проверять, влияет ли просмотр рекламы в интернете на покупки, которые пользователь совершает офлайн.

Например, пользователь кликает на каком-то рекламном объявление Google и просматривает товар, о котором там идет речь. Системы Google запоминают этот эпизод, а потом смотрят по данным MasterCard, не приобрел ли пользователь данный товар в офлайн-магазине в течение следующих 30 дней. Bloomberg пишет, что за эти данные Google заплатила MasterCard «миллионы долларов». Обе компании уверяют, что данные деперсонализированы.