Microsoft выпустил антивирус для macOS

Фирменное средство Microsoft для защиты от вирусов и прочих киберугроз, адаптированное под macOS, стало доступно для публичного тестирования.

Windows Defender ATP пришла на macOS

Microsoft выпустил приложение-клиент для платформы Mac, предназначенное для защиты компьютеров Apple от вирусов и других угроз с помощью облачного сервиса Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP).

Сервис Defender ATP, оснащенный функциями искусственного интеллекта, предназначен для выявления уже совершенных атак на корпоративные сети и оказания помощи системным администраторам в принятии ответных мер. То есть он, в том числе, помогает ликвидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены.

Ранее программа, эволюционировавшая из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender), называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно в составе Windows 10. В марте 2019 г. корпорация переименовала решение и впервые выпустила версию для компьютеров Mac.

Протестировать Microsoft Defender ATP могли лишь предприятия, использующие в своей сети не только компьютеры Apple, но и ПК под управлением Windows, а также располагающие подпиской на облачный сервис Microsoft 365.

Сегодня программа свободно доступна «в режиме предварительного просмотра» и может быть установлена на компьютеры Apple, работающие под управлением операционных систем macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra.

Как выглядит приложение

Визуально приложение для Mac напоминает аналогичную программу для устройств с Windows 10. Его интерфейс, как и у большинство программ такого рода, может отображать сведения о ходе сканирования на предмет вирусов и угроз, параметры защиты, а также данные об актуальности вирусных баз.

Интерфейс клиента Microsoft Defender ATP для macOS

Пользователю доступен ряд опций для настройки поведения антивируса, таких как активация и деактивация защиты в режиме реального времени, облачная защита, автоматическая отправка зараженных файлов на серверы Microsoft для их дальнейшего изучения. Кроме того, пользователи могут создавать списки исключений как для отдельных файлов, так и для путей файловой системы. Сканирование системы осуществляется в трех основных режимах: быстрое, полное и выборочное. Последний позволяет проводить проверку конкретных файлов по выбору пользователя.

Приложение поставляется с утилитой Microsoft AutoUpdate, которая отвечает за автоматическое обновление вирусных сигнатур, а также других продуктов Microsoft, в частности Office 365.

Отношение к антивирусам Microsoft

Среди домашних пользователей антивирусные продукты Microsoft приобрели неоднозначную репутацию. Бесплатный Microsoft Security Essentials получил множество положительных отзывов после своего релиза в 2011 г. и даже входил в четверку самых популярных антивирусных решений в мире.

В то же время к Windows Defender Antivirus, который встроен во все ОС Microsoft, начиная с Windows Vista, отношение пользователей более скептическое, и на то есть основания. Так, в декабре 2017 г. благодаря специалистам из британской разведки стало известно о том, что через встроенный в Windows антивирус можно захватить контроль над Windows-ПК.

В марте 2019 г. CNews сообщал о том, что антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий Windows Server.

Указанные программы «падали», выводя ошибки с разными кодами. Это было связано с последними обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г.