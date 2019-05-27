Хакеры украли деньги, заплаченные за футболиста «Зенита»

Неизвестные хакеры сумели перенаправить на свои счета один из траншей 40-миллионной сделки по переходу Леандро Паредеса из петербургского «Зенита» в новую команду. Деньги предназначались аргентинскому клубу, воспитавшему футболиста. По электронной почте хакеры притворились представителями клуба и дали свои реквизиты для зачисления средств.

Проблемный переход Паредеса

Хакеры украли часть денег, выплаченных в рамках сделки по переходу футбольного полузащитника Леандро Паредеса (Leandro Paredes) из петербургского «Зенита» в новый клуб. Об этом сообщает издание Infobae.

В январе 2019 г. полузащитник перешел из «Зенита» во французский «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила порядка 40 млн евро. Часть этих средств, а именно 1,3 млн евро, предназначались аргентинскому клубу «Бока хуниорс» — самому первому клубу Паредеса. По стандартам ФИФА, первый клуб получает долю трансфера за воспитание футболиста.

В январе же «Пари Сен-Жермен» договорился с «Бока хуниорс», что отправит деньги тремя траншами. Первые 520 тыс. евро должны были быть переведены к 6 марта 2019 г. Следующие 260 тыс. евро «Бока хуниорс» должен был получить в августе 2019 г. Последний транш объемом 520 тыс. евро был запланирован на август 2020 г.

Однако первые 520 тыс. евро так и не пришли в Аргентину. Через неделю спустя установленного срока, поскольку денег все еще не было, «Бока хуниорс» связался с «Пари Сен-Жермен», чтобы выяснить, в чем дело. Французская сторона ответила, что деньги были отправлены, подтвердив свое заявление соответствующими документами. Но даже в апреле транш все еще не был получен, в связи с чем «Бока хуниорс» заявил о своем намерении подать иск в ФИФА.

Вскоре деньги нашлись — они были зачислены на счет некоей мексиканской компании. Расследование показало, что вместо представителей «Бока хуниорс» переговоры об оплате с «Пари Сен-Жермен» вели неизвестные лица — для этого они использовали адрес электронной почты, который не принадлежит аргентинскому клубу. Следствие полагает, что это были кибермошенники, которые сумели добиться того, чтобы деньги ушли к ним, передав «Пари Сен-Жермен» подложные реквизиты для перевода.

Похожие случаи

Это не единственный за последнее время случай, когда хакерам удается похитить средства из банковских систем. Например, на днях суд приговорил к пяти годам колонии общего режима жителя Ульяновска, который похитил у банка около 26 млн руб. путем фальсификации компьютерных данных.

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес

Тридцатилетний Анатолий Игнатьев действовал вместе со своим сообщником — сотрудником банка, который согласился подменить данные в компьютерной базе финансового учреждения. Таким образом злоумышленникам удалось добиться увеличения лимита средств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения.

В январе CNews писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала интернет-мошенника, подозреваемого в краже 6 млн руб. с банковских карт 49 граждан. Подозреваемому 41 год. По версии следствия он рассылал своим жертвам SMS-сообщения о том, что их банковские карты заблокированы. Телефонные номера, на которые отправлялись сообщения, преступник генерировал путем подбора цифр. В SMS злоумышленник указывал номер, на который нужно перезвонить якобы в банк для разблокировки карты.

В сообщении было указано название конкретного банка. Как правило, из ста человек, которые получили одинаковые SMS, несколько действительно обслуживались в данном банке. Они звонили по указанному номеру, и злоумышленник, представившись сотрудником банка, узнавал у них реквизиты карты и ее PIN-код, якобы необходимые для разблокировки. С помощью этих данных он затем переводил деньги с карт пользователей на свои счета.