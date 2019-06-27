За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО

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Хороший водитель, плохой водитель

В России ведется разработка сервиса оценки уровня водительского мастерства российских автомобилистов. Над проектом работают специалисты Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет».

Информация, собранная сервисом, в дальнейшем будет использоваться, в том числе, страховыми компаниями, пишет ТАСС. В частности, они позволят ранжировать водителей по группам риска. Кроме того, оценка качества вождения того или иного гражданина России, помимо прочего, будет прямым образом влиять на итоговую стоимость страхового полиса ОСАГО, которая может резко возрасти.

Личная информация водителей

По заверениям разработчиков, клиенты нового сервиса по умолчанию не будут иметь доступ к персональным данным водителей. Что конкретно в данном случае подразумевается под ними, представители НТИ не уточнили.

Страховые компании и другие пользователи сервиса «Автонет» смогут искать информацию о водителях исключительно по разного рода идентификационным данным владельца автомобиля, включая его VIN-номер и государственный регистрационный номер.

Крупномасштабный сбор данных

Грядущий сервис «Автонет» займется анализом данных, предоставляемых операторами телематических и сервисных платформ. Сюда входят, в первую очередь, актуальное состояние транспортного средства и ситуационные данные о дорожном движении.

В новом проекте «Автонет» будет собрана информация о каждом российском автомобилисте

Помимо этого, в оценке качества вождения каждого конкретного автомобилиста система будет учитывать сведения о ДТП, зафиксированные в базах ГИБДД. На итоговую оценку обязательно повлияет и информация о нарушениях водителем ПДД и полученных им штрафах. Отдельно будут анализироваться подробности о параметрах движения автомобиля в момент совершения ДТП, передаваемые системой ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, что данное оборудование по состоянию на июнь 2019 г. установлено не на всех автомобилях, допущенных к передвижению по российским дорогам общего пользования.

Проект «Автонет» предоставляет клиентам формально два вида информации об автомобилистах, за необходимый промежуток времени, заранее указанный в запросе. К первому типу относится анализ статистики по авариям с участием водителя. Он включает сведения о количестве и частоте ДТП, а также о роли данного автомобилиста в нем (был он виновником или потерпевшим).

Второй вид информации – массив данных о качестве вождения, собранный с бортовых телематических устройств. Сюда входит, в том числе, средняя скорость транспортного средства, а в будущем список дополнят подробности о времени суток, параметрах окружающей среды (температура воздуха, осадки), состоянии дорожного полотна и т.д. «Осуществляется интеллектуальная обработка данных с использованием алгоритмов классификации и регрессивного анализа, в результате производится оценка стиля вождения транспортного средства по определенной шкале и отнесение его к соответствующей группе риска», – отметили представители НТИ.

Пользователи сервиса

Проект НТИ «Автонет» нацелен, помимо страховых компаний, также на организации, занимающиеся сдачей автомобилей в аренду. Им сервис пригодится для оценки страховых рисков при заключении договора с тем или иным гражданином России.

Интерес к проекту могут проявить, в целом, все автотранспортные компании, включая агрегаторов такси и автоперевозчиков. Предоставляемые сервисом сведения могут пригодиться и для оценки уровня профессионализма нанимаемых им водителей.

Степень готовности проекта

На момент публикации материала сервис «Автонет» по проверке качества вождения россиян готовился для внесения на рассмотрение в Госдуму. Это полноценный законопроект о более гибком ценообразовании в сегменте ОСАГО. Предположительная дата вступления его в силу – 2021 г., и на этот же период назначен запуск самого сервиса. Вместе с ним будет запущена и специальная сервисная навигационно-телематическая платформа «Автодата», необходимая для сбора и анализа данных по автомобилям и их владельцам из различных информационных систем.